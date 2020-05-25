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    25.05.2020 - 17:20 |

    İşte en sevilen bilmeceler

    En sevilen bilmeceleri bir araya getirdik.

    İz eder dizi dizi, alır götürür bizi
    Ayak

    Kolu var bacağı yok, dikdörtgeni var karesi yok
    Kapı

    Küçük kare kutu, içi insan dolu
    Televizyon

    İki yuvarlak biri büyük biri küçük onlar olmasa bize dünya kapkara.
    Göz ve Göz bebeği

    Kıvrım kıvrım kıvrılır çizgisi, ayırır kara ile denizi.
    Harita

    Dışı var, içi yok; Tekme yer, suçu yok.
    Top

    Bir kapaklı çok yapraklı, içinde bilgi saklı
    Kitap

    Yer altında sakallı kök
    Pırasa

    Hiç ağırlığı olmayan fakat gemiyi batıran şey nedir?
    Delik

    Dört ayağı var yürüyemez
    Masa

    Kuyruğu var, at değil. Kanadı var, kuş değil.
    Balık

    En çok kardeşi olan meyve hangi meyvedir?
    Üzüm

    Sudan topraktan çıkarım, hemen her yemekte varım
    Tuz

    Ne kadar çoksa, o kadar az görürsün?
    Karanlık

    Bir küçücük arpacık, başında var tablacık.
    Çivi

    Uzun uzun uzarlar, boynuzunda buzağılar.
    Mısır

    Bir sapı var, yüz topu var.
    Üzüm

    Akşam baktım çok idi, Sabah baktım yok idi.
    Yıldız

    Yaşı yok başı yok adam olmuş söz keser.
    Nokta

    Beyaz sarayda sarı padişah
    Yumurta

    Benim bir hayvanım var kuyruğundan uzun burnu var.
    Fil

    Bir ağacı oymuşlar içine dünyayı koymuşlar
    Televizyon

    Bilgi verir herkese, En güzel dosttur bize.
    Kitap

    Gökte durur paslanmaz, suya düşer ıslanmaz.
    Güneş

    Uzun uzun yollardan, bir acayip kuş gelir, Ne güzel dili var, ne söylese hoş gelir.
    Mektup

    Kolu var, eli yok, karnı yarık karnı yok
    Ceket 

    Pazardan aldım bir tane, Eve geldim bin tane
    Nar

    Sarıdır sallanır, dalında ballanır.
    Portakal

    Karşıdan baktım bir kırmızı kilim, yanına vardım dilim dilim.
    Kiremit

    Yavaş gitse izi yok, hızlı gitse tozu yok.
    Gölge

    Uzun oluk, tepesi delik.
    Baca

    Sıcağa koyma kurur.
    Sabun

    Su yutmuş toprağa ne denir?
    Çamur

    Şehirden şehire koşarım, köyden köye giderim fakat hiç hareket etmem.
    Yol

    Yazın giyinir, kışın soyunur.
    Ağaç

    Yerin altında kırmızı minare
    Havuç

    Yeşil mantolu, kırmızı entarili, siyah düğmeli.
    Karpuz

    Yol üstünde durur, gelene geçene buyurur
    Trafik Polisi

    Gökte gördüm köprü, rengi yedi türlü.
    Gökkuşağı

    Bir küçük fıçıcık, içi dolu turşucuk.
    Limon

    Yarım kaşık duvara yapışık.
    Kulak

    Uzaktan baktın bir taş
    Yanına vardım dört ayak bir baş
    Kaplumbağa

    Açarsam dünya olur. Yakarsam kül olur.
    Harita

    Ağzı yok, burnu yok, karnı tok.
    Yumurta

    Benim adım beş hece kuzeyde görünürüm her gece?
    Kutup yıldızı

    Küçük küçük dişleri var
    Ne de büyük işleri var.
    Tarak

    Bilmece bildirmece,
    El üstünden kaydırmaca
    Sabun

    Bir oğlum var,
    Kat kat gömleği var
    Soğan

    Uzaktan baktım ak taş gibi
    Yanına vardım sütlaç gibi
    Mantar

    Aşağı iner tıkır tıkır,
    Yukarı çıkar şıpır şıpır.;
    Kova

    Dışı var içi yok,
    Dayak yer suçu yok.
    Top

    Çarşıdan aldım kapkara,
    Evde kırmızılaştı maskara.
    Kömür

    Çıt der,ateş çıkar.
    Kibrit

    Dört ayağı var canı yok,
    Ayağını kessen kanı yok.
    Masa

    Kulağını büktükçe ağzı sulanır.
    Musluk

    Ağzı var odun yutar,
    Bacası var duman tüter.
    Soba

    Altı göl, üstü gül
    Gaz Lambası

    Her gün yeniden doğar,
    Dünyaya haber yayar.
    Gazete

    El eker dil biçer
    Yazı

    Bakınca görünürsün,
    Kaçınca silinirsin.
    Ayna

    Burda bağırsak,orda duysak.
    Telefon

    Bir kuyum var,
    İki türlü suyum var
    Yumurta

    Aldır abası,
    Yeşildir cübbesi
    Kiraz

    Ayağımla basınca kırt kırt eder,
    Güneşi görünce eriyip gider.
    Kar

    Hiçbir zaman baş aşağıya gelmeyen şey nedir?
    Top

    Gözle görülmez elle tutulmaz ama gelip geçtiğini biliriz
    Zaman

    Dereden karşıya gölgesiz geçer
    Nefes

    Mikropları öldürür hastaları güldürür
    İlaç

    Bir kadın bir apartmanın 25. katında cam siliyormuş, aşağı düşmüş, neden ölmemiş?
    Çünkü camı içerden siliyormuş.

    Çizip gerçekleştirirler boyayıp zenginleştirirler.
    Mimar

    Karnı tok gölgesi yok?
    Su kuyusu

    Ağır suya ne denir?
    Buz

    Giden leyla gelen leyla ayak üstü duran
    Kapı

    Sabah alınır, akşam yayılır?
    Yorgan

    E ile başlar ve meyve ama erik değil ama elma değil
    Evlat kimse bilemez

    Karanlıkta neyimizi göremeyiz?
    Gölgemizi

    Demiri talaştan nasıl ayırırız?
    Mıknatısla ayırılır

    Kimse onunla yarışamaz kimse onu geçemez?
    Zaman

    Çarşısı yok pazarı yok geleni var gideni yok
    Mezarlık

    Bir erkek için traş ne zaman şart olur?
    Tersten okunduğu zaman

    Bir elin nesi var iki elin sesi var
    Yardımlaşmak

    Ellerinle tutarsın ama gözlerinle göremezsin?
    Kulakların

    Ye ye bitmez, mideye gitmez.
    Sakız

    Yol alır ama yolda da bırakır?
    tekerlek

    Bazen yücelir, bazen cücelir?
    Gölge

    Kat kat sefer tası, içinde insan sesi?
    Apartman

    Urum elinden ağzı belinden?
    Yayık

    Başkasının sırtından para kazananlar kimlerdir?
    Jokeyler

    En çok hangi hayvan rüya görür?
    Tembel hayvan

    Hangi çalışan, çalışırken sigara içemez?
    Dalgıçlar

    Hangi eda ile temizlik yapılır?
    Vileda

    Temel her şimşek çaktığında saçını düzeltiyormuş neden?
    Fotoğraf çekildiğini sanıyormuş

    Hezarfen ahmet çelebi nerden uçtu.
    Galata kulesinden uçtu

    En çok kardeşi olan nedir?
    Üzüm

    Suda çok kalan kurbağa ne olur?
    Romatizma

    En kolay para kazanılan meslek?
    Pilot çünkü havadan para kazanıyor

    Metal mıknatısa ne demiş?
    Çok çekicisin

    Adamın biri gelene geçene su atıyormuş, neden?
    Adamın adı Suat’mış

    Bir çocuk derste sıranın üstünde uyumuş, sıra kırılmış. Neden?
    Çünkü çocuk çok ağır başlıymış

    Kağıt kaleme ne demiş?
    Üstümde çok dolaşma gıdıklanıyorum

    Osmanlı imparatorluğunda sünnetci paşa kimdir
    Baltacı Mehmet Paşa

    Kışın yanar yazın söner
    Soba

    Aşağı çevirince dolar, yukarı çevirince boşalır
    Şapka

    Ne canı var Ne kanı, beş tanedir parmağı
    Eldiven

    Gözlerime takarım, etrafıma bakarım
    Gözlük

    Ben giderim o gider yanımda dum dum eder
    Davul

    Kağıt üzerinde dans eder, silgi hatalarını siler
    Kalem

    Kitabı defteri koyarım, her gün okula taşınırım
    Çanta

    Çınçınlı hamam, kubbesi tamam, Bir gelin aldım, babası İmam
    Saat

    Bir küçücük kutudur, bütün dünya yurdudur
    Radyo

    Çat orada Çat burada, Çat Kapı arkasında
    Süpürge

    Dişim var, ağzım yok
    Tarak

    İncecik beli, elimin eli
    Çatal

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