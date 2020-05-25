İşte en sevilen bilmeceler
En sevilen bilmeceleri bir araya getirdik.
İz eder dizi dizi, alır götürür bizi
Ayak
Kolu var bacağı yok, dikdörtgeni var karesi yok
Kapı
Küçük kare kutu, içi insan dolu
Televizyon
İki yuvarlak biri büyük biri küçük onlar olmasa bize dünya kapkara.
Göz ve Göz bebeği
Kıvrım kıvrım kıvrılır çizgisi, ayırır kara ile denizi.
Harita
Dışı var, içi yok; Tekme yer, suçu yok.
Top
Bir kapaklı çok yapraklı, içinde bilgi saklı
Kitap
Yer altında sakallı kök
Pırasa
Hiç ağırlığı olmayan fakat gemiyi batıran şey nedir?
Delik
Dört ayağı var yürüyemez
Masa
Kuyruğu var, at değil. Kanadı var, kuş değil.
Balık
En çok kardeşi olan meyve hangi meyvedir?
Üzüm
Sudan topraktan çıkarım, hemen her yemekte varım
Tuz
Ne kadar çoksa, o kadar az görürsün?
Karanlık
Bir küçücük arpacık, başında var tablacık.
Çivi
Uzun uzun uzarlar, boynuzunda buzağılar.
Mısır
Bir sapı var, yüz topu var.
Üzüm
Akşam baktım çok idi, Sabah baktım yok idi.
Yıldız
Yaşı yok başı yok adam olmuş söz keser.
Nokta
Beyaz sarayda sarı padişah
Yumurta
Benim bir hayvanım var kuyruğundan uzun burnu var.
Fil
Bir ağacı oymuşlar içine dünyayı koymuşlar
Televizyon
Bilgi verir herkese, En güzel dosttur bize.
Kitap
Gökte durur paslanmaz, suya düşer ıslanmaz.
Güneş
Uzun uzun yollardan, bir acayip kuş gelir, Ne güzel dili var, ne söylese hoş gelir.
Mektup
Kolu var, eli yok, karnı yarık karnı yok
Ceket
Pazardan aldım bir tane, Eve geldim bin tane
Nar
Sarıdır sallanır, dalında ballanır.
Portakal
Karşıdan baktım bir kırmızı kilim, yanına vardım dilim dilim.
Kiremit
Yavaş gitse izi yok, hızlı gitse tozu yok.
Gölge
Uzun oluk, tepesi delik.
Baca
Sıcağa koyma kurur.
Sabun
Su yutmuş toprağa ne denir?
Çamur
Şehirden şehire koşarım, köyden köye giderim fakat hiç hareket etmem.
Yol
Yazın giyinir, kışın soyunur.
Ağaç
Yerin altında kırmızı minare
Havuç
Yeşil mantolu, kırmızı entarili, siyah düğmeli.
Karpuz
Yol üstünde durur, gelene geçene buyurur
Trafik Polisi
Gökte gördüm köprü, rengi yedi türlü.
Gökkuşağı
Bir küçük fıçıcık, içi dolu turşucuk.
Limon
Yarım kaşık duvara yapışık.
Kulak
Uzaktan baktın bir taş
Yanına vardım dört ayak bir baş
Kaplumbağa
Açarsam dünya olur. Yakarsam kül olur.
Harita
Ağzı yok, burnu yok, karnı tok.
Yumurta
Benim adım beş hece kuzeyde görünürüm her gece?
Kutup yıldızı
Küçük küçük dişleri var
Ne de büyük işleri var.
Tarak
Bilmece bildirmece,
El üstünden kaydırmaca
Sabun
Bir oğlum var,
Kat kat gömleği var
Soğan
Uzaktan baktım ak taş gibi
Yanına vardım sütlaç gibi
Mantar
Aşağı iner tıkır tıkır,
Yukarı çıkar şıpır şıpır.;
Kova
Dışı var içi yok,
Dayak yer suçu yok.
Top
Çarşıdan aldım kapkara,
Evde kırmızılaştı maskara.
Kömür
Çıt der,ateş çıkar.
Kibrit
Dört ayağı var canı yok,
Ayağını kessen kanı yok.
Masa
Kulağını büktükçe ağzı sulanır.
Musluk
Ağzı var odun yutar,
Bacası var duman tüter.
Soba
Altı göl, üstü gül
Gaz Lambası
Her gün yeniden doğar,
Dünyaya haber yayar.
Gazete
El eker dil biçer
Yazı
Bakınca görünürsün,
Kaçınca silinirsin.
Ayna
Burda bağırsak,orda duysak.
Telefon
Bir kuyum var,
İki türlü suyum var
Yumurta
Aldır abası,
Yeşildir cübbesi
Kiraz
Ayağımla basınca kırt kırt eder,
Güneşi görünce eriyip gider.
Kar
Hiçbir zaman baş aşağıya gelmeyen şey nedir?
Top
Gözle görülmez elle tutulmaz ama gelip geçtiğini biliriz
Zaman
Dereden karşıya gölgesiz geçer
Nefes
Mikropları öldürür hastaları güldürür
İlaç
Bir kadın bir apartmanın 25. katında cam siliyormuş, aşağı düşmüş, neden ölmemiş?
Çünkü camı içerden siliyormuş.
Çizip gerçekleştirirler boyayıp zenginleştirirler.
Mimar
Karnı tok gölgesi yok?
Su kuyusu
Ağır suya ne denir?
Buz
Giden leyla gelen leyla ayak üstü duran
Kapı
Sabah alınır, akşam yayılır?
Yorgan
E ile başlar ve meyve ama erik değil ama elma değil
Evlat kimse bilemez
Karanlıkta neyimizi göremeyiz?
Gölgemizi
Demiri talaştan nasıl ayırırız?
Mıknatısla ayırılır
Kimse onunla yarışamaz kimse onu geçemez?
Zaman
Çarşısı yok pazarı yok geleni var gideni yok
Mezarlık
Bir erkek için traş ne zaman şart olur?
Tersten okunduğu zaman
Bir elin nesi var iki elin sesi var
Yardımlaşmak
Ellerinle tutarsın ama gözlerinle göremezsin?
Kulakların
Ye ye bitmez, mideye gitmez.
Sakız
Yol alır ama yolda da bırakır?
tekerlek
Bazen yücelir, bazen cücelir?
Gölge
Kat kat sefer tası, içinde insan sesi?
Apartman
Urum elinden ağzı belinden?
Yayık
Başkasının sırtından para kazananlar kimlerdir?
Jokeyler
En çok hangi hayvan rüya görür?
Tembel hayvan
Hangi çalışan, çalışırken sigara içemez?
Dalgıçlar
Hangi eda ile temizlik yapılır?
Vileda
Temel her şimşek çaktığında saçını düzeltiyormuş neden?
Fotoğraf çekildiğini sanıyormuş
Hezarfen ahmet çelebi nerden uçtu.
Galata kulesinden uçtu
En çok kardeşi olan nedir?
Üzüm
Suda çok kalan kurbağa ne olur?
Romatizma
En kolay para kazanılan meslek?
Pilot çünkü havadan para kazanıyor
Metal mıknatısa ne demiş?
Çok çekicisin
Adamın biri gelene geçene su atıyormuş, neden?
Adamın adı Suat’mış
Bir çocuk derste sıranın üstünde uyumuş, sıra kırılmış. Neden?
Çünkü çocuk çok ağır başlıymış
Kağıt kaleme ne demiş?
Üstümde çok dolaşma gıdıklanıyorum
Osmanlı imparatorluğunda sünnetci paşa kimdir
Baltacı Mehmet Paşa
Kışın yanar yazın söner
Soba
Aşağı çevirince dolar, yukarı çevirince boşalır
Şapka
Ne canı var Ne kanı, beş tanedir parmağı
Eldiven
Gözlerime takarım, etrafıma bakarım
Gözlük
Ben giderim o gider yanımda dum dum eder
Davul
Kağıt üzerinde dans eder, silgi hatalarını siler
Kalem
Kitabı defteri koyarım, her gün okula taşınırım
Çanta
Çınçınlı hamam, kubbesi tamam, Bir gelin aldım, babası İmam
Saat
Bir küçücük kutudur, bütün dünya yurdudur
Radyo
Çat orada Çat burada, Çat Kapı arkasında
Süpürge
Dişim var, ağzım yok
Tarak
İncecik beli, elimin eli
Çatal