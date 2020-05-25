İşte en sevilen bilmeceler

İz eder dizi dizi, alır götürür bizi

Ayak

Kolu var bacağı yok, dikdörtgeni var karesi yok

Kapı

Küçük kare kutu, içi insan dolu

Televizyon

İki yuvarlak biri büyük biri küçük onlar olmasa bize dünya kapkara.

Göz ve Göz bebeği

Kıvrım kıvrım kıvrılır çizgisi, ayırır kara ile denizi.

Harita

Dışı var, içi yok; Tekme yer, suçu yok.

Top

Bir kapaklı çok yapraklı, içinde bilgi saklı

Kitap

Yer altında sakallı kök

Pırasa

Hiç ağırlığı olmayan fakat gemiyi batıran şey nedir?

Delik

Dört ayağı var yürüyemez

Masa

Kuyruğu var, at değil. Kanadı var, kuş değil.

Balık

En çok kardeşi olan meyve hangi meyvedir?

Üzüm

Sudan topraktan çıkarım, hemen her yemekte varım

Tuz

Ne kadar çoksa, o kadar az görürsün?

Karanlık

Bir küçücük arpacık, başında var tablacık.

Çivi

Uzun uzun uzarlar, boynuzunda buzağılar.

Mısır

Bir sapı var, yüz topu var.

Üzüm

Akşam baktım çok idi, Sabah baktım yok idi.

Yıldız

Yaşı yok başı yok adam olmuş söz keser.

Nokta

Beyaz sarayda sarı padişah

Yumurta

Benim bir hayvanım var kuyruğundan uzun burnu var.

Fil

Bir ağacı oymuşlar içine dünyayı koymuşlar

Televizyon

Bilgi verir herkese, En güzel dosttur bize.

Kitap

Gökte durur paslanmaz, suya düşer ıslanmaz.

Güneş

Uzun uzun yollardan, bir acayip kuş gelir, Ne güzel dili var, ne söylese hoş gelir.

Mektup

Kolu var, eli yok, karnı yarık karnı yok

Ceket

Pazardan aldım bir tane, Eve geldim bin tane

Nar

Sarıdır sallanır, dalında ballanır.

Portakal



Karşıdan baktım bir kırmızı kilim, yanına vardım dilim dilim.

Kiremit

Yavaş gitse izi yok, hızlı gitse tozu yok.

Gölge

Uzun oluk, tepesi delik.

Baca

Sıcağa koyma kurur.

Sabun

Su yutmuş toprağa ne denir?

Çamur

Şehirden şehire koşarım, köyden köye giderim fakat hiç hareket etmem.

Yol

Yazın giyinir, kışın soyunur.

Ağaç

Yerin altında kırmızı minare

Havuç

Yeşil mantolu, kırmızı entarili, siyah düğmeli.

Karpuz

Yol üstünde durur, gelene geçene buyurur

Trafik Polisi

Gökte gördüm köprü, rengi yedi türlü.

Gökkuşağı

Bir küçük fıçıcık, içi dolu turşucuk.

Limon

Yarım kaşık duvara yapışık.

Kulak

Uzaktan baktın bir taş

Yanına vardım dört ayak bir baş

Kaplumbağa

Açarsam dünya olur. Yakarsam kül olur.

Harita

Ağzı yok, burnu yok, karnı tok.

Yumurta

Benim adım beş hece kuzeyde görünürüm her gece?

Kutup yıldızı

Küçük küçük dişleri var

Ne de büyük işleri var.

Tarak

Bilmece bildirmece,

El üstünden kaydırmaca

Sabun



Bir oğlum var,

Kat kat gömleği var

Soğan

Uzaktan baktım ak taş gibi

Yanına vardım sütlaç gibi

Mantar

Aşağı iner tıkır tıkır,

Yukarı çıkar şıpır şıpır.;

Kova

Dışı var içi yok,

Dayak yer suçu yok.

Top

Çarşıdan aldım kapkara,

Evde kırmızılaştı maskara.

Kömür

Çıt der,ateş çıkar.

Kibrit

Dört ayağı var canı yok,

Ayağını kessen kanı yok.

Masa

Kulağını büktükçe ağzı sulanır.

Musluk

Ağzı var odun yutar,

Bacası var duman tüter.

Soba

Altı göl, üstü gül

Gaz Lambası

Her gün yeniden doğar,

Dünyaya haber yayar.

Gazete

El eker dil biçer

Yazı

Bakınca görünürsün,

Kaçınca silinirsin.

Ayna

Burda bağırsak,orda duysak.

Telefon

Bir kuyum var,

İki türlü suyum var

Yumurta

Aldır abası,

Yeşildir cübbesi

Kiraz

Ayağımla basınca kırt kırt eder,

Güneşi görünce eriyip gider.

Kar

Hiçbir zaman baş aşağıya gelmeyen şey nedir?

Top

Gözle görülmez elle tutulmaz ama gelip geçtiğini biliriz

Zaman

Dereden karşıya gölgesiz geçer

Nefes

Mikropları öldürür hastaları güldürür

İlaç

Bir kadın bir apartmanın 25. katında cam siliyormuş, aşağı düşmüş, neden ölmemiş?

Çünkü camı içerden siliyormuş.

Çizip gerçekleştirirler boyayıp zenginleştirirler.

Mimar

Karnı tok gölgesi yok?

Su kuyusu

Ağır suya ne denir?

Buz

Giden leyla gelen leyla ayak üstü duran

Kapı

Sabah alınır, akşam yayılır?

Yorgan

E ile başlar ve meyve ama erik değil ama elma değil

Evlat kimse bilemez

Karanlıkta neyimizi göremeyiz?

Gölgemizi

Demiri talaştan nasıl ayırırız?

Mıknatısla ayırılır

Kimse onunla yarışamaz kimse onu geçemez?

Zaman

Çarşısı yok pazarı yok geleni var gideni yok

Mezarlık

Bir erkek için traş ne zaman şart olur?

Tersten okunduğu zaman

Bir elin nesi var iki elin sesi var

Yardımlaşmak

Ellerinle tutarsın ama gözlerinle göremezsin?

Kulakların

Ye ye bitmez, mideye gitmez.

Sakız

Yol alır ama yolda da bırakır?

tekerlek

Bazen yücelir, bazen cücelir?

Gölge

Kat kat sefer tası, içinde insan sesi?

Apartman

Urum elinden ağzı belinden?

Yayık

Başkasının sırtından para kazananlar kimlerdir?

Jokeyler

En çok hangi hayvan rüya görür?

Tembel hayvan

Hangi çalışan, çalışırken sigara içemez?

Dalgıçlar

Hangi eda ile temizlik yapılır?

Vileda

Temel her şimşek çaktığında saçını düzeltiyormuş neden?

Fotoğraf çekildiğini sanıyormuş

Hezarfen ahmet çelebi nerden uçtu.

Galata kulesinden uçtu

En çok kardeşi olan nedir?

Üzüm

Suda çok kalan kurbağa ne olur?

Romatizma

En kolay para kazanılan meslek?

Pilot çünkü havadan para kazanıyor

Metal mıknatısa ne demiş?

Çok çekicisin

Adamın biri gelene geçene su atıyormuş, neden?

Adamın adı Suat’mış

Bir çocuk derste sıranın üstünde uyumuş, sıra kırılmış. Neden?

Çünkü çocuk çok ağır başlıymış

Kağıt kaleme ne demiş?

Üstümde çok dolaşma gıdıklanıyorum

Osmanlı imparatorluğunda sünnetci paşa kimdir

Baltacı Mehmet Paşa

Kışın yanar yazın söner

Soba

Aşağı çevirince dolar, yukarı çevirince boşalır

Şapka

Ne canı var Ne kanı, beş tanedir parmağı

Eldiven

Gözlerime takarım, etrafıma bakarım

Gözlük

Ben giderim o gider yanımda dum dum eder

Davul

Kağıt üzerinde dans eder, silgi hatalarını siler

Kalem

Kitabı defteri koyarım, her gün okula taşınırım

Çanta

Çınçınlı hamam, kubbesi tamam, Bir gelin aldım, babası İmam

Saat

Bir küçücük kutudur, bütün dünya yurdudur

Radyo

Çat orada Çat burada, Çat Kapı arkasında

Süpürge

Dişim var, ağzım yok

Tarak

İncecik beli, elimin eli

Çatal