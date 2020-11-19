Kuyruğu var canlı değil konuşur ama insan değil bilmecesinin cevabı nedir?

Karşında çok eğlenceli bilmeceler var. Oku ve cevaplarını öğren. Umarız sen de bizim kadar eğlenirsin.

Kuyruğu var canlı değil konuşur ama insan değil

TELEVİZYON

Dağın ortasında ne vardır.

A HARFİ

Çok gezen çocuğu ne denir.

YORGUN

Tomi’nin annesine ne denir?

ANATOMİ