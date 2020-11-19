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    19.11.2020 - 16:00 |

    Kuyruğu var canlı değil konuşur ama insan değil bilmecesinin cevabı nedir?

    İnsanoğlunun öğrenecekleri hiç bitmiyor. Her gün yeni şeyler öğrensek de bilmediğimiz ne kadar çok şey vardır kim bilir? Neyse, biz öğrenmeye devam edelim.

    Kuyruğu var canlı değil konuşur ama insan değil bilmecesinin cevabı nedir?

    Karşında çok eğlenceli bilmeceler var. Oku ve cevaplarını öğren. Umarız sen de bizim kadar eğlenirsin.

     

    Kuyruğu var canlı değil konuşur ama insan değil

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