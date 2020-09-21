Hipopotamın bir günü nasıl geçiyor?

Öncelikle önemli bir bilgi verelim. Ona ait özel bir gün varmış ve bu gün dünyada kutlanırmış. 15 Şubat Dünya Su Aygırları günüymüş.

Bir hipopotam bir insana göre çok farklı bir yaşam sürermiş. Gün içerisinde 18 saate kadar suda yaşayabilen bu su aygırları, güne geceleri başlar diyebiliriz. Nasıl mı?

Geceleri sudan çıkar ve kurt gibi aç olan karnını doyurmaya başlarmış. Kendisi sanılanın aksine et yemeyen bir vejetaryenmiş. Karada bulduğu yeşilliklerden kendine bir ziyafet hazırlar ve karnını bir defada doyurup gün doğarken uyumaya, suya geri dönermiş.

Geceleri yaşayan ve sabahları dinlenen hipopotamlar, gördüğünüz gibi oldukça sakin bir hayata sahipmiş. Yeryüzünde yaşayan en iri memeli hayvanlardan biri olan su aygırları, sadece tehlike hissederlerse saldırganlaşabiliyorlarmış.

Kalabalığı da sevmeyen bu hayvan dostumuz genelde yalnız yaşar, kimselere misafirliğe gitmezmiş.

Suda zaman zaman güneş ışınlarına maruz kaldığı için derisi güneş kemi gibi bir sıvı salgılar ve onu ışınlardan korurmuş

Hipopotamın diğer özellikleri

Terleyemez ve zıplayamazmış.

Terleyemediği için suda serinlermiş.

8 ay hamilelik yaşarlarmış.

Ortalama 45 yıl yaşarlarmış.

Her bir dişi yaklaşık 3 kg’ymiş.

Vücudunun en ağır yeri kafasıymış.