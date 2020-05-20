Okyanusların isimleri ve özellikleri

Okyanus görmemiş olman onlar hakkında bilgi sahibi olmayacağın anlamına gelmiyor. Gel, birlikte okyanuslarla ilgili tüm bilgileri öğrenelim. Öncelikle bakalım bu okyanusların isimleri nelermiş?

Okyanusların isimleri nelerdir?

1. Büyük Okyanu

2. Atlas (Atlantik) okyanusu

3. Hint okyanusu

4. Güney (Antartika) okyanusu

5. Arktik (Kuzey) Okyanusu

Büyükten küçüğe sırasıyla ile okyanuslar hakkında bilgiler

Dünyanın %71'i okyanuslarla kaplıymış. Gündüz, güneşin ışınlarını alan okyanuslar geç ısınır, geceleri de geç soğurmuş. Bu sayede geceleri havanın ısınmasına yardımcı olurlarmış. Şimdi de her bir okyanusun kendine has özelliklerini öğrenelim.



Büyük Okyanus: Adından da anlayacağın gibi dünyanın en büyük okyanusuymuş. Amerika, Avustralya ve Asya kıtaları arasında yer alan okyanusun büyüklüğü 179,4 milyon metrekare, en derin yerinin uzunluğu ise yaklaşık 11.000 metreymiş. Okyanusta dünyanın en derin noktası olan Mariana çukuru varmış. Burası işte en derin yeriymiş. Acaba magmaya yaklaştıkça, suları da ısınıyor mu?

Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip alan olduğu için normal olarak en çok deprem de burada olurmuş. Hem derin, hem büyük bir alan… Kontrol etmek çok zor olsa gerek. Neyse konumuza dönersek Büyük Okyanus üzerinde 20 binden fazla irili ufaklı ada bulunuyormuş. Bu adalarda yaşayanlar maalesef gerçekleşen depremlerden de nasibini alıyormuş. Hatta geçmiş zamanlarda gerçekleşen tsunami olayında birçok insan hayatını kaybetmiş.

Atlas Okyanusu: Bu okyanusun da iki adı varmış. Diğer adı Atlantik Okyanusu olarak biliniyormuş. Afrika, Avrupa ve Amerika kıtaları arasında yer alan bu büyük su birikintisinin en derin yeri yaklaşık 3300 metre derinliğe sahip olan Porto Riko çukuruymuş. Yeryüzünün beşte birini kapladığı bilinen okyanusun en gizemli yeri Bermuda Şeytan Üçgeni’ymiş. Burada birçok cisim kaybolmuş.

Bermuda Şeytan Üçgeni nedir?

Atlas Okyanusu’nun içinde yer alan ve tarih boyunca birçok uçak ve geminin kaybolduğu bölgeymiş. Uzun yıllar bunun nasıl olduğuna dair fikirler ortaya atılmış. Bunlardan biri bölgede manyetik alan olduğuymuş. Günümüzde ise akıntılar dolayısıyla oluşan bir enerjinin buna sebep olduğuna dair bilgi bu sırrı aydınlatmış.

Hint Okyanusu: Sıra geldi Hint Okyanusu’na. 3. büyük okyanus olma unvanına sahip olan Hint Okyanusu, Asya kıtasının güneyinde yer alıyormuş. 73.5 milyon metrekare büyüklüğe sahip olan okyanusta muson iklimi görülürmüş. Bu iklimin en önemli özelliği kuvvetli rüzgarlarıymış. Bu yüzden okyanusun belirli bölgelerinden yılın belirli zamanlarında çok şiddetli rüzgarlar görülürmüş.

Güney Okyanusu: Antartika kıtasını çevreleyen ve dünyada büyüklük olarak 4. sırada yer alan okyanusmuş. Antartika Okyanusu olarak da biliniyormuş. Bu okyanus, en yeni okyanus olarak kabul edilmiş. 2000 yılında okyanus olma unvanını kazanmış. En derin noktası, 7235 metre ile Güney sandviç Çukuru’ymuş.

Kuzey Okyanusu: Dünyanın en küçük okyanusunun diğer adı Arktik Okyanusu’ymuş. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika komşularıymış. En derin yeri ise yaklaşık 4600 metre ile Fram çanağıymış.

Okyanuslar hakkında ilginç mi ilginç bilgiler

Dünya üzerindeki okyanusların derinliklerinin %95’i hala bir sırmış. Belki insanoğlu önümüzdeki yıllarda onların sırrını çözebilir.

Bir okyanusta aşağı indikçe ışık azalmaya başlarmış. 200 metreden sonra ise tamamen karanlık olurmuş.

Hepimiz okyanusların en tehlikeli hayvanı olarak köpekbalıklarını biliyoruz değil mi? Oysaki okyanuslarda köpekbalıklarından çok daha tehlikeli, zehir üreten canlılar da bulunuyormuş.

Tükettiğimiz oksijenin %70’i okyanuslar tarafından üretiliyormuş.

Okyanuslardaki dalgalardan elde edilecek enerji ile tüm dünyanın enerji ihtiyacı fazlasıyla karşılanabilirmiş. Bu teknoloji, henüz bulunamamış.





İnsanlar okyanusları çok kirlettiği için sularında çeşitli bakteriler ürermiş. Bir yılda okyanuslara atılan çöp miktarı ne kadarmış biliyor musun? Tam olarak 6 milyar kilogram. Çok üzücü değil mi?