Hayvanlar dünyasında ise barınma ve yiyecek bulma, sıcak havalarda daha kolaydır. Hayvan dostlarımız sıcak havalarda bu yüzden daha kolay yaşam sürer ve daha keyifli olurlar. Tabii soğuk seven istisnalar da varmış. Bakalım, soğuk seven hayvan dostlarımız kimlermiş?

SİBİRYA KAPLANI

Kaplanların birçok türü varmış ve hepsi soğuk sevmezmiş. Kaplan ailesinin bir üyesi olan Sibirya kaplanları havalar soğuduğunda pek bir mutlu olur, soğuk havanın keyfini çıkarırmış. Kar banyosu yapmak ya da soğuk sularda gezinmek en sevdikleri şeyler arasındaymış.

KUTUP AYISI

Acaba Kutup’ta yaşadığı için mi soğuğu seviyor, yoksa soğuğu sevdiği için mi kutuplara yerleşmiş gibi sorular gelebilir aklına. Cevabı ne olursa olsun bu ayı türü, soğuk havalarda pek bir aktif olurmuş. Hatta buz üzerinde kaymaması için ayak tabanları tüyle kaplıymış. Bu da soğuk için yaratılmış olduğunu anlatıyor bize. Ayrıca kış aylarında ayakları perdeli olduğu için sudaki balıkları avlama yeteneği de varmış. “Üşümüyorlar mı?” diye sorduğunu duyduk! Hemen cevaplayalım. Kürkleri ve kürklerinin altındaki yağ tabakası onları soğuktan korurmuş.

FOK

Foklar da suyu soğuk sevenlerdenmiş. Buzlu suda yaşayan ve bunu çok seven hayvan dostumuzun da derisinin altı onu soğuktan koruyan özel bir deri tabakasıyla çevriliymiş.

PENGUEN

O sevimli yürüyüşleri ve bakışlarıyla hepimizin çok sevdiği penguenler, kutupların en popüler hayvanlarından biriymiş. Hatta diğer canlılara göre daha da düşük sıcaklıklar da yaşama yetenekleri de varmış. Bunun nedeni vücutlarının tamamını kaplayan tüyleriymiş.

REN GEYİĞİ

Genelde soğuk iklimlerde yaşayan geyik türü, boynuzlarıyla ünlüymüş. Kocaman ve ona hava veren boynuzları ve tüm vücutlarını örten tüyleriyle kışa dayanıklı olan ren geyikleri, karların altından eşeleyip yiyecek bulabilir, zor hava koşullarında bile yaşayabilirmiş.