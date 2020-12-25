Bebeğin Anne Karnındaki Gelişimi Nasıl Olur? Hangi Faktörler Gelişimini Etkiler?

Hamilelik dönemi gebelik testinin pozitif çıkması ile başlar. Bebekler hamilelik döneminde hızlı büyüyerek gelişim evrelerini hafta hafta tamamlar.



Bebeğin Anne Karnındaki Gelişimi Nasıl Olur?

Bebeğin gelişimi anne karnında hafta hafta değişmekte olup bebek gelişmeye devam eder. Gebeliğin 3. haftasında kadının yumurta hücresi döllenir. İlk olarak sadece sabahları mide bulantısı ve bazı yiyecekler ya da kokuya karşı hassasiyet başlar. Bu durumda bir Plasenta oluşmuş olur. Plasenta bebeğin gelişmesini ve beslenmesini sağlar. 4 haftalık gelişim sonucunda bebek 1-2 mm boyunda olur ve ultrasonda görünmez.

6 haftalık gebelik dönemi ile embriyo hızlı gelişmeye başlar. Fetüs adı verilen evreye geçer. Bu dönemde göz kapakları, deri, saç, tırnak, diş minesi ve meme bezleri oluşmaya başlar. Eller ve ayaklar gelişmeye başlar.

3. ay sonucunda ve 4. ayın başında bebeğin yüz hatları belli olur. 3. ayın sonunda bebek 6 ile 10 cm boya sahip olur. 15 gram civarı ağırlığa ulaşır. Bebek kollarını ve bacaklarını az hareket ettirir.

4. ayda bebeğin refleksleri artar. Saç, tırnak, el ve ayak tırnakları şekillenir. 100 gram ağırlığında olur.

5. ay içerisinde bebek çok hareketli olur. İlk tekmesini bu ay içerisinde atar. Boyu 15 cm ve ağırlığı 300 grama ulaşır.

6. ayda bebek birçok işlevi yerine getirir. Düzenli hareket kabiliyeti oluşur. El ve ayak hareketleri bebeğin kontrolünde olur.

7 aylık dönemde en hızlı gelişim görülür. Güçlü ışığa karşı gözlerini kırpar. 7. ayın sonunda 30-40 cm ve 1000 gram ağırlığında olur.

8. ay döneminde rahimde daha çok yer kaplar. Fiziksel olarak gelişimlerini tamamlar. Kemikler hızlı şekilde gelişir. Cilt rengi kırmızıdan pembeye dönmeye başlar.

9. ayda bebek gelişimini tam olarak bitirir. Cilt rengi pembeye dönen bebeklerine göz rengi koyu gri renktedir. Gebelikte 38. hafta ile birlikte doğum için gün sayılır. 9 ay 19 gün süre sonunda doğuma hazır hale gelinir.

Hangi Faktörler Gelişimini Etkiler?



Bebeğin gelişimini etkileyen faktörler arasında genetik, cinsiyet, kromozom anomalileri, doğumsal anomaliler, annenin yaşı ve kilosu, yeterli bakım yapmaması, düzensiz beslenme, enfeksiyon, gebelikte yapılan aşılar, gebelikte kullanılan ilaçlar ve çevredeki olumsuz durumlara maruz kalma ve benzeri faktörler gelişimi oldukça olumsuz yönde etkiler.