Bebekler Ne Zaman Görmeye, Duymaya Ve Gülmeye Başlar?

Görme olayı, göz ile çevrede yer alan varlıkların renklerini ve ya şekillerini ayırt etmeye yaramakta olan fizyolojik süreçtir. Bu konular arasında bebeklerin görme duyuları ve ya bebeklerin görme zamanı ile ilgili araştırmalar yaygınlaşmıştır.

Bebekler Ne Zaman Görmeye Başlar?

Doğumdan sonrasında hiç kuşkusuz tüm annelerin merak ettiği konu bebekler ne zaman görmeye başlar konusudur. İlk ışık ile beraber görme başlayan bebekler anne karnında iken bebeklerin ışığı ayırt edebildikleri bilinir ama bu gerçek anlamda bir görme değildir. Bebekler karanlık ya da aydınlığı ayırt etmelerine karşın ilk 1 ayın içinde duruma tam olarak uyum sağlayamadıkları için de uykuları düzenli olmaz.

İnsanlarda geceyi gündüzden ayırabilme işini aydınlığı karanlıktan ayırmakta olan hücreler yapar. Bebeklerde ise göz ile beyin arasında yer alan iletişim başlangıçta düzenli olmadığından gecenin ortasında da uyanabilirler. Bir süre sonra iletişim normal şekilde çalışmaya başlar ve de bebeklerin uyku düzeni normale döner. Normalde bir bebeğin birkaç haftada ışıklı ortamlara tepki vermesi, yaklaşık ilk 3 ayda da göz göze gelmesi beklenmektedir. Birkaç aylık olan bebekler net göremezler ve kendilerinden 50-100cm uzak mesafede olan kişileri ve ya cisimleri seçebilirler.

Görme Duyusu Hangi Yaşta Tamamlanır?

Bebeklerde ilk başlarda 50 cm mesafelik yerde olan görme, hareket yeteneğinin artmasıyla beraber gelişmektedir. Bebekler yeni doğduklarında zaman sadece karşılarında ve ya yakın mesafede durmakta olan görüntüleri görebilirken zaman ile başlarını da oynatarak ve de çok yanlara bakamayarak izlerler.

Ardından sadece gözleri ile başlarını oynatmadan ve de daha yanlarda duran bazı cisimleri izleyebilirler. 6 aylıktan itibaren de yakında olan hareketli nesneleri izlemesi artar. Ayrıca 5 yaş civarında da erişkinler ile aynı düzeye varır. Bu yaşta halen daha gelişme sürer ve 7-9 yaşından sonrasında gelişme tamamlanır.

Bebekler Ne Zaman Duymaya Başlar?

Bebeğin duyma yetileri 24. haftada tamamlandığı ve de 25. haftadan sonra bebeğin annesini duyabildiği uzmanlar tarafından ifade edilir. Bebeğin yaklaşık 32. haftalık olması ile seslere bir tepki vermeye başladığı belirtilir. Ayrıca anne adaylarının bu haftadan sonrasında bebekle hoş iletişime geçmesinin bebeklerinde duygusal gelişimine katkı sağlayacağı hatırlatılır.

Bebekler Ne Zaman Gülmeye Başlar?

Bebekler 1. aydan sonra annesini tanır ve de bilinçli olarak gülümserler. Bebekler anne ve babalarının sesini tanır.