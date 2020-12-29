Bebekler neden emmez? Emmek istemeyen bebek ne anlatmak istiyordur?

Emmek istemeyen bebek ne anlatmak istiyordur?

Enfeksiyon geçiriyor olabilir: İştahsızlık; ateş ve kusma gibi belirtilerle birlikte karşınıza çıkıyorsa bebeğiniz bir enfeksiyon geçiriyor olabilir. Bu durumda hemen çocuk doktorunuza danışmanızda fayda var.

Sütünüzün tadı değişmiş olabilir: Yedikleriniz, sütünüzün tadını değiştirmiş ve bu da onu rahatsız etmiş olabilir. Bunun dışında tekrar bir hamilelik sürecindeyseniz yine sütünüzün tadı değişmiş olabilir. Alıştığı tadın değişmiş olması emmeyi reddetme nedenlerinden biridir.

Pamukçuk çıkarmış olabilir: Genelde bir yaşına kadar bebeklerde görülen bir hastalık olan pamukçuk; yanak içi, dil ve damakta beyaz kabartılar şeklinde görülür ve acı yapar. Bu da emmemesi için bir nedendir.

Burnu tıkalı olabilir: Çok iştahlı olsa da bebeğinizin burnu tıkalıysa ememez. Doktorunuzun önerisiyle burnunu temizleyerek bu sorunu çözebilirsiniz.

Emzirme pozisyonunuz hatalı olabilir: Emzirirken onun hoşlanmadığı ya da ememeyecek şekilde tutulursa bundan hoşlanmayabilir.