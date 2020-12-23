Bebekler Neden Kusar Ve İshal Olur? Bebeklerde Kusmanın Sebepleri

Bebeklerde kusma problemleri emmeye başladığı zamandan beri yaşanmakta olan bir durumdur. Ancak bebeklerde yediğini çıkarmak bazı durumlarda çok önemli olmaktadır.

Bebekler Neden Kusar?

Günümüzde en önemli bebeklerde kusma nedeni de virüslerdir. Bunun dışında da diğer sorunlar aşağıdaki gibi yer almaktadır. Bunlar;

Mide sorunları yaşanması

Soğuk algınlığı yaşanması

Mide ve bağırsak geçişi darlığı

Ağlama krizlerinin sık sık yaşanması

Besin alerjisi sorunları

Şiddetli öksürüğe bağlı birtakım nedenler ve de

Bebeklerde beslenme sonrasında gazı çıkarılmaz ise ve de beslenme sonrasında bebek çok sallanır ise bebeklerde kusma yaşanabilir.

Bebeklerde Kusmanın Sebepleri

Günümüz koşullarında özellikle yeni doğan bebeklerde görülen kusma durumu süt kesiği gibi bir şekilde oluyor ise normal olarak karşılanır iken bebeklerde zorlanma ile birlikte kusma ve ya fışkırır tarzda kusma var ise herhangi bir uzmana göstermekte fayda vardır. Buna ek olarak boğaz, kulak, mide ve bağırsak enfeksiyonları, akciğer, idrar yolu enfeksiyonları ve de santral sinir sistemi enfeksiyonları en sık olarak görülen kusma yapan enfeksiyonlar arasında yer almaktadır. Ayrıca bebeklerde yaşanmakta olan kusma sorunu tansiyon ve ya şekere de bağlı olabilir.

Bebeklerde ve ya çocuklarda eğer kusma sonrası ağızlarında aseton kokusu, terleme ve ya çarpıntı oluyor ise mutlaka kan şekerine de bakılmalıdır. Bu nedenle bebeklerde kusma sorunu devamlı olarak yaşanıyor ise mutlaka bir doktora başvurulması gerekli olur.

Bebekler Neden İshal Olur?

Genelde bebeklerde ishal sorunu meydana gelmesinin bilinmekte olan en önemli nedenleri arasında birde beslenme bozuklukları, bağırsak enfeksiyonları, antibiyotik kullanımı ve de alerjik nedenler gelir. Özellikle süt çocuklarında da beslenmenin yaşa ve ya ihtiyaca yönelik olmaması bazı ishal problemine de yol açabilir.

Bebeklerde görülen ishal meydana gelmesinin nedenlerinden birisi de beslenme bozuklukları olmaktadır. Bebeğin gereğinden çok fazla beslenmesi, yaşına uyum sağlamayan besinler tüketilmesi ve de ek gıdaya geçiş sürecinde bebeklerde beslenmeye bağlı olan ishal problemine yol açan nedenlerdir. Bu nedenle bebeklerde ishal problemi sık sık devamlı bir şekilde yaşanıyor ise mutlaka doktora gidilmelidir.

Kusan Bebek İçin Ne Yapılmalı?

Kusan bebeklerde çok çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Ancak bu sorunlara çözümler bulmak içinde bazı işlemler yapılır.

Bunlar;

Bebek yatar bir pozisyonda olur iken yemek yedirilmemelidir. Sonra bebeklerin çok yemesi için hiç bir zaman zorlanmamalıdır. Bebek emzirildikten hemen sonrasında yatırılmamalıdır. Buna ek olarak aynı şekilde bebekler hemen sallanmamalıdır. Bebekler çok fazla ve devamlı olarak kusuyor ise mutlaka katı gıdalara yüklenilmemelidir. Bebeklerde gıda tüketimi bir düzene koyulmalı ve belirli sürelerde çok dikkat edilmelidir.