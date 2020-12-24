Bebeklerde Ağız Kokusu Neden Olur, Nasıl Geçer? Ağız Kokusunun Başlıca Sebepleri

Bebeğinin ağzının koktuğunu fark eden anne ve babalar bu durumun bir hastalığa işaret olduğunu düşünerek panik yapabilmektedir. Bu gibi durumların pek çok sebebi olabilir. Ağız kokusuna neden olan durum bulunup tedavi edildiğinde ağız kokusu da ortadan kalkacaktır.

Bebeklerde Ağız Kokusu Neden Olur, Nasıl Geçer?

Bebeklerde farklı sebepler nedeni ile ağız kokusuna rastlanabilir. Bu sebepleri şu şekilde sıralayabiliriz;

Vücudu susuz kalmış bebeklerde ağız kokusu sıkça görülen bir durumdur. Bebekler ve çocuklar oldukça hareketlidir. Gün içerisinde çok fazla hareket etmelerinden dolayı çok fazla sıvı kaybederler. Bu gibi durumlarda çocukların ve bebeklerin yeterli sıvı tüketiminin sağlanması gerekmektedir.

Sinüslerin dolması sebebi ile bebeklerde ağız kokusu durumu yaşanabilmektedir.

Dişleri çıkmış olan bebeklerde ve çocuklarda erken dönemde diş çürümesi rahatsızlıklarının ortaya çıkması ağız kokusu oluşumunun başlıca sebeplerinden bir tanesidir.

Bebekler ve çocuklar burunlarına oyun esnasında yabancı cisim sokabilirler. Böyle bir durum eğer fark edilmezse ağızda kötü bir koku oluşabilir ve burunda sürekli seyreden bir akıntı görülebilir.

Bebeklerde ağız kokusu probleminin başlıca nedeni boğaz enfeksiyonlarıdır. Bademciklerin şişmesi ve enfeksiyon kapması sebebi ile ağızda kötü bir koku oluşabilmektedir.

Ağız Kokusunun Başlıca Sebepleri

Ağız kokusu genelde yukarıda sayılan sebeplerden ötürü gerçekleşmektedir. Bunun yanında bebeklerde beslenmenin eksik kalması, hijyenin yeteri derecede sağlanamaması gibi durumlarda da ağız kokusu problemleri yaşanabilir. Bunun önüne geçmek amacı ile anne ve babaların bunlara dikkat etmesi oldukça önemlidir.

Ağız Kokusu Probleminde Hangi Doktora Başvurmak Gerekir?

Bebeklerde sürekli seyreden bir ağız kokusu varsa bu gibi durumlarda öncelikli olarak bebeğin kulak burun boğaza götürülmesi gerekmektedir. Eğer bu muayeneden sonra bebekte herhangi bir problem gözlemlenmezse o zaman pediatrik gastroentroloji doktoruna gidilmelidir. Diş çıkarmış olan çocukların ise bir diş doktoruna görünmesi gerekir.

Bebeklerde Ağız Kokusu Oluşumunu Engellemek İçin Alınacak Önlemler Nelerdir?

Geniz eti problemleri bebeklerde ağız kokusuna neden olabilir. Bebeğiniz düzensiz nefes alıyorsa, sürekli üst yolunum yolu enfeksiyonları varsa ve ağız kokusu oluşuyorsa geniz eti tedavisi olması gerekebilir.

Bebeklerdeki ağız kokusunu önlemenin bir diğer yolu ise burun temizliğidir. Ebeveynlerin bebeklerin ağız ve burun temizliğine dikkat etmesi gerekir.

Çocuklarda alerjik bir durum var ise bu da ağız kokusuna neden olur ve tedavi edilmesi oldukça önemlidir.