Bebeklerde Balgam Nasıl Atılır? Doğal Balgam Söktürücü Bitkiler Ve Yöntemler Nelerdir?



Havaların soğuması ile birlikte birçok bebekte öksürük ile birlikte balgam ve geniz akıntısı görülmektedir. Balgamın sökülmesi için birçok farklı yöntem bulunmaktadır.



Bebeklerde Balgam Nasıl Atılır?



Bebeklerin en büyük problemi çocuklar veya yetişkinler gibi balgamlarını öksürerek atamamalarıdır. Bu sebeple balgamlarını atabilmeleri için anne ve babalarının yardımına ihtiyaç duymaktadır. Bebeklerin balgamlarına yardım etmek için şu yöntemlerden faydalanabilir:

Öncelikle bebeklerde ki balgamın atılması için bulundukları ortamda soğuk buhar veren makinelerin çalıştırılması bebeği rahatlatacaktır.

Mukusun yumuşaması için kullanılan bir diğer yöntem ise bebeğin göğsünün veya sırtının pışpışlanması da etkili olmaktadır.

Bebeğin aldığı sıvı miktarının arttırılması da yine balgamın yumuşamasını ve daha kolay atılmasını sağlayacaktır.

Bebeklerin balgamı yumuşatıldıktan sonra ampul şırıngası ise burunda ve boğazda olan mukusun çekilmesi gerçekleştirilebilir. Ancak bebeğin burun duvarlarına veya boğazına şırınganın değmemesi gerekmektedir.

Göğüs tıkanıklığını ve balgamın 1 hafta içerisinde geçmesi beklenmektedir. Geçmemesi durumunda ise bir çocuk uzmanı ile görüşülmesi gerekmektedir.

Doğal Balgam Söktürücü Bitkiler ve Yöntemler Nelerdir?



Bebeklerde görülen balgamın sökülmesi için uygulanacak bazı doğal ve bitkisel yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler ile bebeğin balgamını yumuşatmak veya söktürmek mümkün olmaktadır. Bu yöntemleri ise şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır.

Bebeklerin balgamını yumuşatacak et etkili bitkisel çözüm ıhlamur olmaktadır. Sabah kahvaltı sırasında ve akşam yemeğinden sonra günde 2 kez bebeklere ıhlamur verilmesi balgamın yumuşamasını sağlayacaktır.

Bir yaşından büyük bebeklerde ise bal limon karışımı en etkili sonuçlardan birisini doğurmaktadır. Bu karışımı hazırlamak için yapılması gerekenler ise öncelikle balın ısıtılması olmaktadır. Daha sonrasında bir limon suyun içerisinde 2-3 dakika kaynatılmalıdır. Haşlanan limon dilimlenerek soğumaya bırakılır ve daha sonrasında balın içerisine atarak yaklaşık olarak 1 saat kaynatılmalıdır. Bu işlemden sonra bal süzülmelidir. Bu karışın günde en az kez bir çay kaşığı kadar çocuğa içirilmelidir.

Daha büyük bebekler için kullanılacak balgam söktürücülerinden birisi de pekmez olmaktadır. Bu karışımın hazırlanması için ise 2 tatlı kaşığı tereyağı, 1 çorba kaşığı pekmez ve 1 bardak suyun birlikte kaynatılması gerekmektedir. Karışım ılıdıktan sonra çocuğa verilebilir.

Ballı süt yine 1 yaşından büyük çocuklara verilmektedir. Ballı sütün hazırlanması için 1 bardak sütün içerisine 1 çay kaşığı karabiberin ve 1 tatlı kaşığı sütün eklenmesi gerekmektedir.

Kullanılan yöntemlerden birisi de elma kabuğu olmaktadır. Elma kabuğunun suyun içerisinde kaynatılması da bebeklerin balgam sorununu çözmektedir.