Bebeklerde Boğazda Hırıltı, Balgamlı Öksürük Ve Burun Tıkanıklığı Nasıl Geçer? Evde Çözüm Önerileri

Minik bedenlerinde öksürük ve burun tıkanıklığı ile hırıltı gibi sorunlar yaşayan bebekler için, belli başlı bazı yöntemler bulunur. Özellikle ebeveynlerin korku içine girdiği ve rahatsız olduğu sorunlar içerisinde yer alan bu durumlar, doğal yöntemler üzerinden de önüne geçme imkanı verir.



Bebeklerde Boğazda Hırıltı Nasıl Geçer?



Bebeklerde boğaz hırıltısı söz konusu olduğu zaman öncelikle doktora gidilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bunun dışında en çok değerlendirilen yöntemler arasında tuz solüsyonu öne çıkıyor. Özellikle bebeklerde mukoza sıvısı düşük olduğu için hırıltı sorunu yaygın meydana gelir. O yüzden tuzlu su şeklinde satılan medikal ürünler eczanelerden satın alınabilir ve kullanılabilir. Aynı zamanda

bebeklerde hırıltı için burun aspiratörleri yine kullanılacak yöntemler içerisinde yer almaktadır.



Bebeklerde Balgamlı Öksürük Nasıl Geçer?



Bebeklerde solunum yolları ve akciğer ilk dönemlerde henüz çok gelişmiş değildir. Bu sebepten dolayı toz, mikrop ya da birtakım dış etkenler sebebiyle tahriş meydana gelebilir. Bu bölümlerin tahriş olması sebebiyle ise bebeklerde balgamlı öksürük oluşur. Tabii bunu önlemek adına belli başlı bazı yöntemleri ele almak mümkün.



- Bebekler için balgam söktürücü özel bitkiler kullanılabilir.

- 18 aydan büyük bebekler için boğazları yumuşatabilmek amaçlı ılık su ve limon ile bal karışımı değerlendirilebilir.

- Bol bol su içirmek önemli yöntemler arasındadır.

- Çörek otunu kaynatmak suretiyle süzülen suyu bebeğe içirilebilir.

- Zencefil, armut kabukları, tarçın ve elma kaynatılmak suretiyle yeni suyu değerlendirilebilir.



Bebeklerde Burun Tıkanıklığı Nasıl Geçer?



Burun tıkanıklığı bebeklerde çok sık rastlanan durumlardan biridir. Ancak bunun önüne geçebilmek için belli başlı bazı yöntemler bulunur. Özellikle burun açıcı spreyleri kullanmak yaygın şekilde öne çıkıyor. Aynı zamanda doğal bileşenler ışığı altında hazırlanmış göğüs balsamı da yine kullanılabilir.



Bebeklerde Evde Çözüm Önerileri



Bebeğin yaşadığı sağlık sorununa bağlı olarak evde doğal yöntemler kullanılabilir. Bu konuda boğazda hırıltı, balgamlı öksürük ya da burun tıkanıklığı sorunlarına karşı çözüm yöntemleri bulunmaktadır. Özellikle evdeki malzemeler ile yapılacak olan kaynatma yöntemleri ışığı altında, sağlıklı besin kaynaklarını değerlendirmek çözüm önerileri içerisinde yer almaktadır. Tabii burada önemli olan bebeğin yaşadığı problemi uygun şekilde farklı doğal kaynakları değerlendirmektir.