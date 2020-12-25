Bebeklerde Burun Kanaması Nedenleri Nelerdir? Burun Kanaması Nasıl Durdurulur?

Burun kanaması 7'den 70'e herkesin yaşadığı sorunlar içerisinde yer alır. Özellikle bebeklerde söz konusu olduğunda ebeveynleri ciddi oranda tedirgin eder ve korkutur. Bunun temel nedenlerinden biri bebeklerin bünyelerinin zayıf olması ile beraber, ciddi bir hastalık durumunu meydana gelme olasılığıdır.

Bebeklerde Burun Kanaması Nedenleri Nelerdir?

Bebeklerde birçok farklı nedenden dolayı burun kanaması yaşanabilir. Böyle durumlarda mutlaka bebeklerde burun kanaması söz konusu olduğu zaman uzman bir doktora başvurmak en önemli husustur.

- Sıcak ya da soğuk havaların burun damarlarını kurutması

- Enfeksiyon sorunları

- Nezle ya da gribe bağlı olarak hapşırmalar

- Pıhtılaşma sistem bozuklukları

- Damarsal bozukluklar ya da tümörler

- Bölgedeki çeşitli kemik eğrilmeleri

Bu gibi durumlardan dolayı bebeklerdeki burun kanaması yakın zamanlarda ortaya çıkabilir. Nedeni ne olursa olsun mutlaka bir çocuk doktoruna başvurmak ve tedavi en önemli husustur.

Bebeklerde Burun Kanaması Nasıl Durdurulur?

Söz konusu bebeklerde burun kanaması olduğu zaman mutlaka ciddiye alınmalı ve öncelikle doktora gidilmelidir. Ayrıca bebeği hafif bir şekilde öne doğru eğmek önemlidir. Böylece kan burun bölgesine geniz veya boğaz ile beraber mideye geçmez. Baş ve işaret parmakları kullanmak suretiyle bebeğin burnu hafifçe sıkılmalıdır. Bunun mutlaka nazik bir şekilde olması önemlidir. Eğer bu işlemlerin ardından 10 dakika daha burun kanaması devam ediyorsa, o vakit en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir.

Bebeklerde Neden Burun Kanaması Olur?

En çok merak edilen konular içerisinde bebeklerde neden burun kanaması olduğudur. Aslında bunun birçok farklı sebebi bulunur. Özellikle sağlıklı bebeklerde soğuk algınlığı burun kanamasına en çok sebep olan durumlar arasında gelir. Fakat daha ciddi durumlar söz konusu olduğunda tümör ya da damar bozukluğu gibi sorunlar meydana gelebilir. Fiziksel açıdan kemik üzerindeki eğrilme veya bu gibi durumlarda yine Burun kanaması neden olabilmektedir.

Bebeklerde Burun Kanaması İçin Ne Yapılmalıdır?

Öncelikle evde uygulanacak basit yöntemler ele alınmak suretiyle, bebeklerde oluşan burun kanaması durdurulmalıdır. Doğal yöntemler ile beraber yaklaşık 10 dakika içerisinde eğer kanama durmuyorsa, o vakit mutlaka hemen bir doktora başvurmak gerekir. Bu sayede yapılan tetkik ve teşhislerle beraber, hastalığa bağlı olarak tedavi yöntemleri ele alınır.