Bebeklerde Egzama Neden Olur, Nasıl Geçer? Egzamaya İyi Gelen Doğal Yöntemler Nelerdir?

Bebek egzaması veya atopik dermatit, kaşıntılı ve alevlenmelerle ilerleyen iltihaplı bir cilt hastalığıdır. Derinin kuruluğu ve ekzematiform lezyonları (kızarıklık, kaşıntı, veziküller ve kabuklar) ilişkilendirir.

Bebeklerde Egzama Neden Olur?

Bebek egzaması hafif ama can sıkıcı bir hastalıktır çünkü genellikle alevlenmelerde tekrar eder. Genellikle genetik kökenli olan hastalık, yatkın aile koşullarında gelişir. Bu nedenle, ebeveyni alerjisi olan bir çocuğun bebek egzaması geçirme riski% 50 olacaktır. Her iki ebeveynin de alerjisi varsa risk daha da artacaktır. Ancak bu bebek egzaması için iyi haber, 4 ila 6 yıl arasında vakaların% 80'inde ortadan kalkmasıdır. Bebek egzamasının en yaygın şekli atopik dermatittir, ancak egzamanın kendisi alerjik reaksiyonlardan değil, cildin hiperaktivitesinden ve hassasiyetinden kaynaklanır.

Bebeklerde Egzama Nasıl Geçer?

Bebek egzamasını tamamen iyileştiren ilaçlar yoktur ancak tedaviler özellikle egzama yüzü etkilediğinde bebeğe rahatlama sağlamak için egzama alevlenmelerinin sıklığını ve yoğunluğunu azaltabilir.

Doktorlar genellikle topikal kortikosteroidler reçete eder. kortizonlu merhemler veya krem. Ancak bu ilaçların formları ve dozajları çocuğun yaşına, lezyonların ciddiyetine ve tedavi edilecek vücut bölgelerine bağlıdır. Bu nedenle bebeğinizi başkası için reçete edilen bir ürünü kullanarak tedavi etmemek çok önemlidir.

Uygun olmayan dozaj veya kullanım ciddi yan etkilere neden olabilir. Bazı durumlarda, anti-enflamatuar veya immünomodülatör krem ​​veya merhem tedavileri reçete edilebilir. Doktorlar ayrıca kaşıntı şiddetliyse antihistaminikler veya atopik dermatit enfekte olmuşsa antibiyotikler reçete edebilir.

Egzamaya İyi Gelen Doğal Yöntemler Nelerdir?

Kaşıntıyı azaltmak için etkilenen bölgelere soğuk su kompresleri uygulayın. Çocuğa cildini nemlendirmek için ideal olan ılık suda 10 dakikadan kısa bir süre boyunca günlük banyo yapın (suda daha uzun süre kalmak cildini daha kuru hale getirebilir). Sabun veya köpük banyosu gibi parfümlü ürünler kullanmayın, bunun yerine hassas ciltler için nazik bir temizleyici veya hatta bir banyo yağı veya belirli bir bebek egzaması ürünü kullanın. Doğal yağları da kullanabilirsiniz. Özellikle nemlendirici özelliğe sahip yağları tercih etmeye gayret gösterin.

Çocuğu yere yatırın, ardından geniş hareketlerle cilde dokunarak masaj yapın. Cildi ovalamayın, ellerdeki kremi veya yumuşatıcıyı ısıttıktan sonra büyük dairesel hareketler yapın.

- Alt uzuvlarla (ayak bilekleri, uyluklar) başlayın, ardından sırtınızı unutmadan koltuk altlarına, gövdeye ve bileklere kadar çalışın.

- Boynun arkasına, kulaklara sonra yüze doğru devam edin.

- Gerekirse parmak uçları ile göz kapaklarına, ağza ve dudak kenarlarına uygun bir krem ​​veya merhem sürün.

- Gerekirse yumuşatıcıyı günde birkaç kez uygulayın.

Propolis, tatlı badem, yer fıstığı, susam ve hatta alerjik olan fındık yağı gibi doğal kaynaklı bazı ürünlere dikkat edin.

Bebek Egzamasında Korunma Yöntemleri Nelerdir?

İnce pamuk gibi yumuşak, ipeksi kumaşlardan yapılmış, yün ve kaba veya sentetik kumaşlardan kaçınan giysiler giydirin.

- Giysileri yıkamak için yumuşak bir sabun kullanın ve mümkünse yumuşatıcılardan kaçının.

- Tırnakları kısa kesip gerekirse kendilerini çizerek incinmelerini önlemek için törpüleyin ve gerekirse bebeğe gece hafif pamuk eldiven giydirilmesi mümkündür.

- Kışın ve özellikle soğuk havalarda, pamuklu bir fular ve gerekirse çok yumuşak eldivenlerle cildi soğuktan korumak için çocuğun yüzüne koruyucu bir merhem kullanın.