Bebeklerde Göz Çapaklanması Neden Olur, Ne İyi Gelir? Çay Pansumanı Faydalı Mıdır?

Bebeklerde görülen göz çapaklanması tahmin edilenden çok daha sık karşılaşılan bir durum olmaktadır. Ancak gözler hassas bölgeler olduğu için bir uzmanın görmesinde fayda vardır.



Bebeklerde Göz Çapaklanması Neden Olur?



Bebeklerde görülen göz çapaklanmasının başlıca sebepleri arasında şunlar bulunmaktadır:

Gözyaşı kanallarının tıkanması,

Göz enfeksiyonları,

Korneada meydana gelen travmalar,

Yabancı cismin göze kaçması,

Eğer bebeğin ilk 3 ayında sürekli olarak çapaklanma problemi yaşanıyorsa bu bebekte gözyaşı kanal tıkanıklığının bir işareti olmaktadır. Diğer bir yandan antibiyotik ile iyileşen çapaklanma ilacı bıraktıktan sonra tekrarlıyorsa bu da gözyaşı kanalları tıkanıklığının habercisi olmaktadır.



Eğer çapaklanma sarı veya yeşil renklerde ise bu durum da bebekte göz enfeksiyonunun varlığına işaret etmektedir.



Bebeklerde Göz Çapaklanması Ne İyi Gelir?



Öncelikle bebeklerde çapaklanmanın sebebinin bilinmesi ve gerekiyorsa tedavisinin başlanması önemli olmaktadır. Diğer bir yandan tedaviye yardımcı olmak için şunlar yapılabilir:

Burun tıkanıklığı için kullanılan serum fizyolojikler ile gözler temizlenebilir,

Kaynamış ve ılımış su ile bebeğinin gözünün silinmesi,

Kaynamış çay suyu ile pansuman yapılması,

Göz masajı

Çay Pansumanı Faydalı mıdır?



Siyah ve yeşil çayın içerisinde kafein özellikle göz enfeksiyonlarının tedavilerine yardımcı olmaktadır. Göz enfeksiyonları göz damarlarının daralmasına sebep olurken, kafein bu damarların açılmasını sağlamaktadır. Diğer bir yandan çayın içerisinde bulunan tanin ve flavonaid maddeleri iltihabın dağılmasına yardım etmektedirler. Pansuman yapılmadan önce ellerin ve bebeğin yüzünün yıkanması önemli olmaktadır.



Yeni Doğan Bebeklerde Göz Çapaklanmasının Sebepleri



Yeni doğan bebeklerde bazen doğunun ertesi günü bazen de doğumdan bir hafta kadar sonra çapaklanma görülmektedir. Bu çapaklanmaların sebepleri ise;

Doğum kanalından mikrop kapmak,

Gözyaşı kanallarının tıkanıklığı olmaktadır.

Bebeklerde Göz Çapaklanması Nasıl Geçer?



Bebeklerde görülen çapaklanma genellikle enfeksiyon sebebiyle olmaktadır. Bu sebeple antibiyotik göz damlaları ile tedavi sağlanmaktadır.



Bunun dışında bebeklerde kronikleşen bir göz çapaklanması sorunu varsa bu gözyaşı kanallarının tıkanıklığı anlamına gelebiliyor. Bu sebeple çapaklanmanın tedavi edilmesi önemli olmaktadır. Diğer bir yandan gözyaşı kanal tıkanıklığı ilk 6 içerisinde tedavi edilmezse daha sonrasında genel anestezi ile kanalların açılması gerekmektedir.