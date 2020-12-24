Bebeklerde Göz Kanlanması Ve Çapaklanması Neden Olur, Nasıl Geçer?

Yetişkinlerde zaman zaman yaşanan göz kanlanması ve çapaklanması gibi sağlık sorunları bebeklerde sıklıkla görülebilen göz problemleri arasında yerini almaktadır.



Bebeklerde Göz Kanlanması Neden Olur?



Bebeklerin ellerine aldıkları çeşitli cisimleri gözlerine temas ettirmeleri durumunda göz reaksiyon gösterebilmekte ve bu durum neticesinde gözde kanlanma sorunu ortaya çıkabilir. Özellikle de tüylü olan oyuncakların devamlı olarak bebeklerin gözlerine teması neticesinde göz kanlanması durumunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır.



Bebeklerde Göz Kanlanması Nasıl Geçer?



Bebeklerde göz kanlanması sorunun görülmesinin sebebi genellikle mikrobik bir nedene dayanmaktadır.



Bebekte göz kanlanması görülmesi durumunda yaklaşık olarak bir gün kadar beklendiğinde göz sorunun kendiliğinde geçeceği görülecektir. Eğer bu sürede sorun kendiliğinden düzelmez ise mutlaka bir göz doktoruna gidilmelidir.



Eğer bebekte sıklıkla göz kanlanması durumu ortaya çıkıyor ise bu durumda hiç zaman kaybedilmeden bebeğin bir göz doktoruna götürülmesi gerekir. Bu sayede daha ciddi olası göz sorunlarının yaşanmasının önüne geçilecektir.



Bebeklerde Göz Çapaklanması Neden Olur?



Bebeklerde sıklıkla görülen göz sağlığı sorunlarından biri olan göz çapaklanmasına sebep olan en önemli neden gözyaşı kanallarında ortaya çıkan tıkanmadır. Ayrıca gözlerde meydana gelen kirpik dibi iltihaplanması ve göz nezlesi gibi sorunların ortaya çıkması da göz çapaklanması sorunun ortaya çıkmasına yol açabilmektedir.



Bebeklerde Göz Çapaklanması Nasıl Geçer?



Eğer bebekte göz çapaklanma sorunu ortaya çıkmış ise ilk olarak yapılması gereken çapağı temizleme işlemidir. Bebeğin gözlerini temizlemek bu noktada büyük yarar sağlayacaktır.



Bebeklerde göz çapaklanmalarına iyi gelen bir başka yöntem ise anne sütüdür. Anne sütü bebeğin çapaklanan bölgelerine damlatılabilir. Anne sütünün sağlayacağı fayda sayesinde çapak sorunu kısa sürede ortadan kalkabilmektedir.



Eğer çapaklanma gözyaşı kanallarının tıkalı olması sebebiyle ortaya çıkıp çıkmadığını bebeğin göz pınarlarının altında bulunan kabartılardan anlamak mümkündür. Böyle bir durum söz konusu olduğunda masaj yöntemini denemek yararlı olacaktır.



Bebeklerde Göz Çapağı Temizleme İşleminin Yapılışı



Bebekte çapaklanma sorunu gözlemlenmekte ise bu durumda çapağı temizlemek ilk yapılması gereken işlemdir. Bunun için ise pamuklu bir bezi yahut pamuğu ıslatarak bebeğin gözleri nazikçe silinmelidir.



Gözlerdeki çapağın temizlenmesi için başvurulabilecek bir başka yöntem anne sütüdür. Bunun için anne sütünü temiz bir pamuk veya temiz bir bezle bebeğin göz çevresine yedirilir. Bu sayede bebeğin gözlerinin iyileşmesi sağlanabilir.



Gözyaşı kanallarının tıkalı olması sonucu oluşan çapaklanma durumunu bebeğin göz pınarlarının altındaki kabartılardan anlamak mümkündür. Böyle soruna en etkili çözüm ise masaj yöntemini denemek olacaktır. Ellerin sabunlu suyla temizliği sağlandıktan sonra parmak uçları yardımıyla bebeğin gözlerinden burun bölgesine doğru hafifçe dairesel hareketler yapılmalıdır. Bu hareketleri ise tek seferde 10 kez tekrarlamak ve günde 5 kez uygulamak yeterli olacaktır.