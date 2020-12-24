Bebeklerde Grip Belirtileri Nelerdir? Bebek Gribi Nasıl Geçer?

Grip; bebekler ve çocuklar arasında çoğunlukla yaşanılan hastalıklardan birisidir. Akciğerlerin veya kulakların etkilenme riski yüksek olduğu için bebeklerde grip​​​ durumu daha fazla dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Grip bebeklerde huzursuzluğa ve sıkıntılara yol açar. Bunun en önemli sebebi ise bebeklerin burun temizleme durumlarının kısıtlı olması ile ilgilidir. Grip soğuk algınlığı ile karıştırılan bir hastalık olsa da grip soğuk algınlığına göre daha ağır seyir eden bir hastalık olmaktadır.



Bebeklerde Grip Belirtileri Nelerdir?

Bebeklerde gribal enfeksiyonun olduğunu anlamının ilk yolu ateşi kontrol etmektir. Bebeğin ateşi 36 saat içerisinde düşmez ise doktora başvurmada fayda vardır.

Ateşin aniden 38 derece ve üstünde olması grip belirtisidir.

Bebeğin üşümesi ve bu duruma bağlı olarak ürpermesi belirtidir.

Kas ağrıları yaşar.

Burun akıntısı, boğaz ağrısı, ishal, mide bulantısı ve kusma yaşanır.

Bebek huzursuz olur. Huzursuz olduğu için ağlar ve halsiz düşer.

İştahı kapanır.

Bebek Gribi Nasıl Geçer?



Yüksek ateş oluştuğunda bebeğin kıyafetleri değiştirilmeli ve ince giydirilmelidir. Ilık banyo yapılmalıdır. Ateş 38 derece ve üzerinde ise ateş düşürücü ilaç verilmelidir. Bebeklerde gribe bağlı burun tıkanıklığı yaşanabilir. Doktorun önerdiği burun damlaları verilebilir. Anne sütü oldukça önemlidir. Anne bağışıklık sistemini güçlendiren besinler tüketmelidir. Bebek rahat ve sessiz bir ortamda uyutulmalıdır. Bebeklerin bulunduğu ortam ne çok sıcak nede çok soğuk olmalıdır. Bebeklere uygun besin takviyesi de yapılmalıdır.



Bebeklerde Grip Neden Olur?



Grip çok yaygın olan bir virüstür. Bulaşıcılık riski oldukça fazladır. Bebekler yetişkinlere oranla çok daha hassas olurlar. Çok sıcak ya da çok soğuk ortamlarda bulunmak bebeği etkileyebilir. Bebeklerin mevsime uygun giydirilmesi gerekir. Düzenli olarak beslenmeyen ve ortamın sıcaklığı, giydirilen eşyalar bebeğin grip olmasına neden olmaktadır. Grip sağlıklı bir bebeği ciddi oranda hasta edebilir.



Gripten Korunma Yolları



Bebekler 6 ay ve sonrasında grip aşısı olabilirler. Gribi önlemede en iyi yol aşı olmaktır. Hatta tüm ailenin grip aşısı olması yakalanma riskini en aza indirir. Grip tedavisinde ve korunmasında en iyi yollardan biri de anne sütüdür. Anne sütü hastalıklara karşı antikor üretir. Bağışıklık sistemini güçlendirir.