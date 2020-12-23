Bebeklerde İshale Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Bebeğin İshali Kesen Doğal Çözümler Nelerdir?

Bebeklerde ishal durumu çok fazla miktarda vücutlarından su kaybetmesine sebep olan bir durum olmaktadır. Bu nedenle uzun süren ishal durumunda derhal doktora başvurulmalıdır.

Bebeklerde İshale Ne İyi Gelir?

Bebeklerde ishal döneminde öncelikle sıvı dengesini korumak önemli bir konudur. Yenidoğan bebeklerde genelde ishal görülmesi çok normaldir. Çünkü yenidoğan bebeklerde görülen dışkılama günde 7 ya da 8'e kadar çıkmaktadır. Sürekli olarak devam eden bir ishal olur ise doktora başvurulması gereklidir. Anne sütü almakta olan bebekler daha fazla emzirilmeli, anne sütü alamayan bebeklerde de su tüketimi arttırılmalıdır.

Bebeklerde İshal Nasıl Geçer?

Bebeklerde ishal tedavisinde hemen hemen en önemli konular temizlik yani hijyenik olma durumu olmaktadır. Anne ya da babanın kişisel temizliklerine çok önem vermesi gereklidir. Anne evde bebeklerin altını temizledikten sonrasında ellerini yıkamalı ve bu şekilde bebeğe dokunmalıdır. Ayrıca biberon ve ya emzikler sık olarak sıcak suda bekletilmelidir. Anne sütünü de bebeklerden hiç kesmeden devam ettirilmelidir. Buna ek olarak bebek anne sütü ile birlikte mikroorganizmalara karşı savaş verirse sıvı kaybını da önler.

Bebeklerde İshali Kesen Doğal Çözümler Nelerdir?

Genelde bebeklerde ishal durumunu çözmekte olan doğal çözümler vardır. Bunlardan bazıları anne sütünün haricinde olan diğer sütler bebeklere verilmemelidir. 6 aydan sonrasında bebeklere doğal yoğurt, çorba ve ya pirinç unu maması verilmelidir. Elma ve ya muz ishale çok iyi gelen meyvelerden olmaktadır. Bebeğinize belli miktarlarda bu sayılan meyvelerden verilebilir. Sebzeler içinde her zaman patates ishale iyi gelmektedir. Patatesi haşlayıp koyu kıvama getirmek önemlidir. Püre şeklinde de bebeğe verilebilir. İshale iyi gelmekte olan diğer bir sebze ise havuç olmaktadır.

Bebeklerde İshal Neden Olur?

Günümüzde bebeklerde yer alan sindirim sistemi besinlere karşı hazır olmadığı nedeni ile ishal vakasının görülme olasılığı da çok yüksektir. Ayrıca bağışıklık sisteminde yer alan güçsüzlük kolay bir şekilde hastalanmalara yol açtığından ishal hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkmaktadır. Bebeklerde ishal belirtileri aşağıdaki gibi yer almaktadır. Bunlar;

Kusma, ateş, halsizlik, huzursuzluk ve de sürekli ağlama gibi bazı durumlar olmaktadır. Bunlara ek olarak bebeklerde;

Parazitler,

Antibiyotikler,

Kulak Enfeksiyonu,

Meyve Suyu,

Gıda Hassasiyeti ve de

Zehirlenmeler yaygın olarak ishal nedenidir.

Bebeklerde İshal Çeşitleri Nelerdir?

Bebekler yetişkin olan insanlara göre farklı bir şekilde ishal olurlar. Günümüzde bebeklerde belli dönemlerde görülebilir iken yetişkinlerde belirli nedene bağlı olmayan pek çok etkene göre de ishal olabilirler.

Bebeklerde yaşanan ishal türleri; rota virüsü kaynaklı ishal, anne sütünün yaramamasına bağlı olan ishal, soğuk algınlığı hastalıklarına bağlı olan ishal, yiyecek ve içeceklere bağlı olan ishal olmak üzere de sınıflandırılabilirler. Bunların arasında en tehlikelisi olan rota virüslerine bağlı zehirli ishal olmaktadır. Bebeği susuz bırakıp ölüme kadar bile yol açabilir. Buna ek olarak bebeklerin belirli bazı dönemlerde yer alan aşıları da çok düzenli bir şekilde yapılmalıdır.