Bebeklerin meraklı tavırları, hareketli ve tez canlı yapıları nedeni ile arada küçük kazalar yaşanabilir. Bu kazalar tıbbi bir müdahale gerektirmese bile cilt sağlıklarını korumak için küçük müdahaleler yapmak gerekebilir.



Bebeklerde Kafa Çarpması Sonrası Şişlik Ne Zaman ve Nasıl Geçer?



Bebekler özellikle de etrafı keşfetmek için sabırsızlandığı ve yeni yeni ayaklandığı dönemlerde küçük kazalar geçirebilir. Bu tür kazalar sonucunda bebekler kafasını sert bir zemine vurduğu zaman şişlik ve kızarıklık meydana gelir. Şişlikler ya da morarmalar, küçük kan damarlarının kanaması sonucunda şok nedeni ile ortaya çıkar. Vücut bu kanı değiştirirken kızaran bölgede morarma ve sararma gibi renk değişiklikleri olabilir. Bebeklerin kafasında oluşan küçük şişlikleri bir havluya saracağınız küçük bir buz ile şişlik oluşan bölgede bir süre bekleterek şişliğin azalmasını ve acısının azalmasını sağlayabilirsiniz.



Darbenin Şiddeti Nasıl Anlaşılır?



Bebekleriniz, siz görmeden bir darbe aldıysa darbenin şiddetini anlayabilmeniz için birkaç kriter bulunuyor. Bunlar;

Düşme yüksekliği

İniş yüzeyinin sertliği

Kafanın çarptığı yüzeyin şekli (sivri, yuvarlak, düz zemin, kabarık vb.)

Etkinin hızı

Şokun vücutta meydana geldiği yer

Darbenin geldiği yer özellikle de kafa bölgesi ise, anneler hemen panik oluyor. Fakat bu gibi durumlarda panik yapmadan soğukkanlılığınızı koruyarak düşmenin etkisini azaltabilmek için şişen, kızaran ya da moraran bölgeye bakım yapmanız gerekir. Moraran bölgenin en kısa sürede doğal olarak onarılması için sarı kantoron yağını bölgeye sürebilirsiniz. Bebeğiniz düştükten 5-10 dakika sonra bile ağlamaya devam ediyorsa daha dikkatli olmanız ve bebeğinizi gözlemlemeniz gerekir.



Bebeklerin Darbeye Karşı Dikkat Edilmesi Gereken Risk Bölgeleri

Bebeğin kafası: Bebeğiniz başına bir darbe aldıktan sonra bebeğinizin 24 saat içinde olağandışı bir davranış gösterip göstermediğine dikkat etmeniz gerekir. Darbe aldıktan sonra bebeğinizde kusma, baş dönmesi, çevreye karşı ilgisizlik varsa bebeğinizi doktora götürmeniz gerekebilir.

Gözler: Düşerken bebeğinizin gözlerinin açık olup olmadığına dikkat etmeniz gerekir. Herhangi bir görme yetisi kaybı olmadığından emin olmanız gerekir.

Kulaklar: Kulaklara alınan bir darbe, akıntıya neden olabilir.

Burun: Burun bölgesinde oluşan hematom varsa KBB doktorunuza bebeğinizi götürmeniz gerekebilir.