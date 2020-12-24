Bebeklerde Kalça Çıkığı Belirtileri Nelerdir? Kalça Çıkıklığı Nasıl Tedavi Edilir?

Bebeklerde kalça çıkıklığı çok sık görülen hastalık biçimlerinden birisini oluşturmaktadır.

Bebeklerde Kalça Çıkığı Belirtileri Nelerdir?

Kalça çıkıklığının en büyük nedeni kalça ekleminin gelişmesinde bazı sıkıntıların olmasıdır. Bebeklerde kalça çıkığı sık görülmektedir. Daha doğrusu kalça ekleminin düzgün bir biçimde gelişememesi halidir. Kalça çıkığı daha çok kız bebeklerde görülen bir hastalık çeşididir. Uyluğun düzgün bir şekilde konumlanmaması en büyük nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Kalça çıkığının birçok belirtisi bulunmaktadır. Bu belirtiler tanının konmasında önemli bir yer arz etmektedir.

Kalça çıkığının belirtileri şu şekildedir: Bebeğin iki bacağı arasında uzunluğun farklı olması, kalça ekleminin rahat bir şekilde hareket ettirilmemesi, kalça ve bacakların asimetrik bir şekilde durması, bebeğin oturma, emekleme, yürüme gibi hareketleri rahat bir şekilde yerine getirememesi, bunun yanı sıra bebeğin yürürken aksaması ve bunun yanında da kalça ekleminin hareket ettiğinde farklı seslerin duyulması kalça çıkığı hastalığına işaret eden belirtiler arasındadır. Kalça çıkığının tanısının konulup tedavi edilmemesi bu belirtileri daha da arttırıcı bir hale getirecektir.

Kalça Çıkığı Nasıl Tedavi Edilmelidir?

Kalça çıkığının tedavi yönteminin belirlenmesi için hastalığın hangi dönemde ve hangi derecede olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenleri kalça çıkığı tedavisine başlamadan önce ilk olarak teşhis konulmalı, sonrasında hastalığın hangi derecede olduğunun ayrımı yapılmalıdır. Hastalık eğer erken dönemde teşhis edilmişse tedavi ameliyatsız bir şekilde yapılacaktır.

Erken dönemde tanısı konulan kalça çıkığının tedavisi 6 ay süre içerisinde, kalçaya atel takılması veya başka basit yöntemlerle tedavi edilmesi şeklindedir. Eğer kalça çıkığı daha yüksek 1 dereceye ulaştıysa atel uygulaması veya basit yöntemler işe yaramayacaktır.

Bu derecede atel uygulaması yerine cerrahi bir tedavi gerekmektedir. Bu tedavi bir anestezi ile eklemin uygun konuma getirilmesi şeklindedir. Bu işleme verilen ad ise redüksiyon ismini almaktadır. Redüksiyon tedavisi ile kesin bir sonuca ulaşılabilmektedir.

Kalça Çıkığı Olan Bebek Nasıl Yürür?

Kalça çıkığı olan bebeklerde yürüme normal bebeklere göre daha farklı ve daha gecikmeli bir şekilde oluşum gösterir. Yürümeye başlayan bebeklerde eğer kalça çıkığı var ise bir bacak diğerinden daha kısa olduğu için topallama şeklinde bir yürüyüş meydana gelmektedir.