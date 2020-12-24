Bebeklerde Kansızlık Belirtileri Nelerdir? Kansızlık Neden Olur, Nasıl Geçer?

Kansızlık, bir diğer bilinen adı ile anemi, vücutta organ ve dokulara oksijen taşımakla görevli kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobinin yeterli miktarda bulunmamasını ifade etmektedir. Bu durum genel olarak bazı hastalık ve hallere bağlı olarak gelişmektedir. Zaman içerisinde de türlü belirtiler ile ortaya çıkmaktadır.



Bebeklerde Kansızlık Belirtileri Nelerdir?



Annelerin en çok merak ettikleri konuların başında bebeklerde kansızlık belirtileri geliyor. Bu belirtiler şöyle sıralanabilir:

Solgun bir cilt (özellikle göz kapakları, tırnaklar ve dudaklarda)

Güçsüz hissetme

Nefes darlığı

Çarpıntı

İştahsızlık

Çabuk bir şekilde yorulma

El ve ayaklarda şişkinlikler

Katılmaya varabilen ağlamalar

Huzursuzluk

Bu belirtiler görüldüğü anda vakit kaybetmeden uzman bir hekime başvurulmalıdır. İlerleyen anemi bebeklerde birtakım gelişim problemlerine yol açabilmektedir.



Bebeklerde Kansızlık Neden Olur?



Bebeklerin demir depolarının kaynağı anneleridir. Kansızlık gelişimi bakımından bir değerlendirme yapıldığında erken doğan ya da düşük doğum ağırlıklı bebekler daha fazla risk altında olmaktadır. Anne sağlıklı ise anneden bebeğe geçen demir depoları, normal koşullarda bebek için 6 ay süresince yeterli olmaktadır.



Annenin kansızlığının olması halinde bebeğinde daha erken ve ağır bir kansızlık görülebilir. Bu açıdan kadınların kansızlıklarının önlenmesi son derece mühimdir. Kadınlarda özellikle adet kanamaları, gebelik ve doğum sebepli kansızlık görülme oranları yüksektir.



Bebeklerde Kansızlık Nasıl Geçer?



Bebeklerde kansızlık için genel olarak şurup veya damla formunda ilaçlar yazılmaktadır. Ortalama olarak üç ay süren bu tedavide önce eksikliğin giderilmesi ardından demir depolarının dolması hedef alınmaktadır. İlaç tedavisi yanında beslenme de büyük önem taşımaktadır.



Özellikle dana ve kuzu ciğeri, kırmızı et, kırmızı meyveler, kurutulmuş meyveler, yeşil yapraklı sebzeler, patates, tahıllar, yumurta sarısı gibi besinler demir eksikliğini gidermede büyük rol oynamaktadır.



Bebeklerde Kansızlık Nasıl Teşhis Edilir?



Bebeklerde kansızlığın nasıl teşhis edileceği merak edilen konular arasında yer alıyor. Bebeklerde kansızlığı teşhis etmek zor değildir. Bebeklerde görülen kansızlık belirtilerinden birkaçının bebekte görülmesi üzerine doktora başvurulmalı ve yapılacak bir kan testi ile bebekte kansızlık sorunu olup olmadığı kolaylıkla teşhis edilmektedir.



Bebeklerde Kansızlık Nasıl Önlenir?



Bebekler kansızlığın nasıl önleneceği mühim hususlar arasında göze çarpıyor. Bebeklerde kansızlığı önlemek için yapılması tavsiye edilenler şöyle:

Bebeğe demir içeren gıdalar ile birlikte kesinlikle herhangi bir süt ürünü verilmemelidir. Bunun ana sebebi sütün demir emilimini engellemesidir.

C vitamini, demir emilme hızını artırıcı etkiye haizdir. Bu sebeple demir ilacından sonra ve et yemekleri ile beraber bir bardak portakal suyu verilmesi önerilmektedir.

Bebeğin bir yaşın altında ise kesinlikle inek sütü verilmemelidir.

Ek gıda sürecine mutlaka demir zengini gıdalar eklemelidir. Mama ile beslenen bebeklerde doktora danışarak demir katkılı bir mama kullanılmalıdır.