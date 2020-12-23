Bebeklerde Konak Neden Olur, Nasıl Geçer? Doğal Yöntemler İle Konak Nasıl Temizlenir?

Bebeklerde beşik kapağı olarak da bilinen, kafa derisinde bulunan kabuklu ve pullu lekelere konak adı verilmektedir. Beyaz, sarı ya da gri renkte olabildiği gibi kuru veya yağlı pullarla kaplı kırmızı, iltihaplı cilt olarak görülebilmektedir. Çoğunlukla konak, yeni doğan bebeklerde rastlanılan ve genellikle hafif bir şekilde atlatılan bir rahatsızlıktır. Kaş, alın, yüz, burun, kulak, koltuk altı ve kasık bölgelerinde belirebilmektedir.

Bebeklerde Konak Neden Olur?

Bebeklerde konak gören annelerin kesinlikle paniğe kapılmaması gerekir. Konak probleminin hijyen ile herhangi bir bağlantısı yoktur. Konak, bebeklerin yağ bezlerinin fazla miktarda salgı yapması sonucu oluşmaktadır. Fazla üretilen yağ, bebeklerin cildinde birikmekte ve daha sonra kuruyarak pul pul dökülmektedir.

Bebeklerde Konak Nasıl Geçer?

Bebeklerde görülen konak için doktorlar tarafından tavsiye edilen marka ve türdeki bebekler için özel olarak üretilen konak şampuanları kullanılmaktadır. Kendiliğinden bebeklerde konak kendiliğinden dökülebilmektedir. Eğer kendiliğinden dökülme durumu söz konusu olmaz ise belirtildiği şekilde alınan konak şampuanı ile bebek uygun sıklıkta yıkama yapılır ve sağlıklı bir şekilde pulların çıkarılması sağlanır. Bu işlem el yardımı ile değil yumuşak bir fırça yardımı ile nazik bir biçimde gerçekleştirilmelidir. Bebeklerin konak tedavisi doktor kontrolünde sağlanmalıdır.

Doğal Yöntemler ile Konak Nasıl Temizlenir?

Saç derisinde görülen konakların temizliği için kabuğun yumuşatılması ve kesinlikle koparılmaması gerekir. Bebek yağı veya vazelin sürmek sureti ile gece boyunca yumuşatılabilen kabukların rahatlıkla pul pul dökülmesi sağlanabilir. Saç derisi üzerinde pul pul oluşan dökülmelerin önüne geçebilmek için banyo öncesi yaklaşık bir saat önce pullu yerlere zeytinyağı sürülmesi de tavsiye edilen doğal tedavi yöntemleri arasında öne çıkmakta ve genellikle tercih edilmektedir. Zeytinyağının dışında badem yağı sürülmesi de tercih edilebilmektedir.

Bebeklerde konak, saçsız deri kısmında görülüyorsa, pişik kremi veya diğer vazelin, bebek yağı gibi ürünler kullanılarak yumuşatma işlemi uygulanmalıdır. Konak, bebeklere rahatsızlık vermemek ve kaşıntıya sebep olmamakla birlikte bazen konak bölgelerinde mantar enfeksiyonları görülebilir. Bunun için konak ihmal edilmemesi gereken bir sağlık problemidir.

Bebeklerde Konak Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Anneler tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri de bebeklerde konak olduğunun nasıl anlaşılacağı hususudur. Bebeklerde konak olduğuna dair başlıca belirtiler şöyle sıralanabilir:

- Saç dökülmeleri

- Kabuklar

- Kalın yağlı ve pullu saç derisi

- Beyaz ve sarıya dönük ölü deriler

- Kızarıklıklar