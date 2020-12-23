Bebeklerde Öksürüğe Ne İyi Gelir? Bebeklerde Balgamlı Ve Kuru Öksürük Nasıl Geçer?

Bebeklerde yer alan bağışıklık sistemi çok güçsüz olduğu için kolay bir şekilde hastalığa yakalanırlar. Hastalıklar ile beraber de öksürme sorunu ortaya çıkar.

Bebeklerde Öksürüğe Ne İyi Gelir?

Bebeklerde genel olarak her gıda ve ya bitkisel ürünler öksürüğe iyi gelmeyebilir. Genelde öksürük için kullanılmakta olan öksürük şurupları ve antibiyotiklere karşı olarak doğal çözümleri kullanmak her daim daha mantıklıdır. Öksürük eğer kronik değil ise belirli süre sonrasında kendiliğinden geçer. Bebeklerde öksürüğe iyi gelen çözümler;

Pekmez ile karabiber karışımı

Bu yöntemde iki tatlı kaşığı pekmez ve bir çay kaşığı karabiber bir kaba koyulup karıştırılır. Daha sonra bebeğe içirilir. Bu öneri 12 ay sonrası bebekler içindir.

Bitkisel karışımlı çay

Bu yöntemde iki tane karanfil, küçük dilimlenmiş limon, bir tane tarçın kabuğu, bir ıhlamur yaprağı, elma kabuğu bir kabın içine atılır. Daha önceden hazırlanan sıcak su kabın içine dökülüp ılıması beklenir ve karışım süzülüp bebeklere içirilir. 12 aydan daha büyük bebekler için uygun olmaktadır.

Ihlamur ile ayva yaprağı

Bu yöntemde 1 tane ıhlamur yaprağı, 1 tane ayva yaprağı bir bardak suda kaynatılır ve ılıtılır. Ilımış olan bu karışım süzülüp bebeğe içirilir. Tüm bu karışımlar tüketilmesen önce doktora danışmakta fayda bulunmaktadır.

Bebeklerde Balgamlı ve Kuru Öksürük Nasıl Geçer?

Günümüzde bebeklerde öksürük tedavileri adına antibiyotik önerilmemektedir. Öksürük şurupları bebekler için zararlı olduğu sebebiyle zorunlu olmadıkça bunların kullanılması önerilmemektedir. Öksürük şurupları yerine evde uygulanacak bitkisel ve ya doğal yöntemler mevcut olmaktadır. Bu yöntemleri deneyip bebeğin öksürük şikayetini azaltıp ve ya tamamen geçirebilirsiniz.

Kuru Öksürük; kuru öksürük için genelde solunum yollarını nemli tutulması önemlidir. Bunun için de sıvı tüketimi iyi gelecektir. Bulunduğunuz ortam kuru ise nemlendirici olan cihazları kullanıp ortamı nemlendirebilirsiniz. Ayrıca sıcak duştan sonra çocuğunuz ile birlikte banyoda kalmak bebeğe iyi gelir. Buharın etkisi ile solunum yolları açılır.

Balgamlı Öksürük; bu durumda bebeği yüzüstü yatırıp hafifçe sırtına vurabilirsiniz. Ardından balgamın dışarı atılması sağlanır. Bebeklerde gece öksürükleri için yattığı yastıklar biraz yükseltilmelidir.

Bebeklerde Öksürük Tedavisi

Öksürük tedavisinde bebekler için hastanelerde öksürüğe neden olan hastalıklara yönelik teşhisler konularak uygulanır. Bebek bronşit olmuş ise tedavi yöntemi oluşmakta olan hırıltı ve de balgamı sökmek için antibiyotik verilir. Bunun yanı sıra buhar tedavisi önerilip bebeğin solunum yolları açılması sağlanır.

Bebeklerde Öksürük Nedenleri

Genel olarak bebeklerde öksürük görülmesinin nedenleri çok farklı sebeplere bağlıdır. Bebeklik dönemi gelişim ve de vücudun ortama alışma evreleri olduğu için pek çok sebep öksürüğü ortaya çıkarabilir. Özellikle balgamlı öksürük, kuru öksürük ve de geçmeyen kronik öksürükler bebekler üzerinde ortaya çıkan bazı öksürük çeşitlerine örnektir. Bebeklerde öksürük sebeplerinden bazıları;

Solunum yollarının tahriş olması

Alerjiye bağlı hastalıklar

Soğuk algınlığı hastalıkları ile birlikte ortaya çıkan balgam oluşumları

Boğaza yabancı cisim kaçması