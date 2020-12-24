Bebeklerde Pişik Neden Olur, Nasıl Geçer? Doğal Yöntemler İle Pişik Tedavisi



Bebeklerde, özellikle ilk bir yaş döneminde pişik oldukça sık karşılaşılan bir sorundur. Bebekte özel bir bakım gerektirmektedir. Genellikle bebeklerde pop kısmında daha çok görülür.



Bebeklerde Pişik Neden Olur, Nasıl Geçer?



Bebekte pişik sorununun en büyük sebebi kirli bezlerdir. Bebeğin poposunda uzun süre duran bebek bezlere pişiğe neden olmaktadır. Ayrıca bez değişimi sonrası bebek poposunun ıslak ve nemli bırakılması da pişiğin başlıca nedenlerindendir. Bir başka pişiğe neden olan şey ise kullanılan ıslak mendiller, temizleme mendillerinin içeriğidir. Banyo sonrası nemli kalan bebek popolarında da pişik oluşabilmektedir.



Peki pişik nasıl geçer? İlk dikkat edilmesi gereken bezi sık değiştirmek olacaktır. Bebeğin poposunda uzun süre kirli bez bırakılmamalıdır. Kullanılan ıslak mendilin içeriğinin doğallığına dikkat edilmelidir. Bebeğin cildine uygun pişik kremi ve bebek yağları ile de düzenli bakım yapılarak pişik sorunu engellenebilir



Doğal Yöntemler ile Pişik Tedavisi



Eğer bebeğinize kimyasal içerikli değil, doğal yöntemler ile pişik tedavisi uygulamak istiyorsanız, bebeğinizin bezini değiştirirken en az 5 dakika altını havalandırmalısınız. Bir başka doğal yöntem ise pişik bölgesine biraz yoğurt sürmek olacaktır. Sık sık pişik bölgesini yıkamakta en iyi doğal tedavi yöntemidir. Ayrıca bu bölgeye zeytinyağı da sürerek tedavi edebilirsiniz.



Pişik Hangi Bölgelerde Oluşur?



Akla ilk olarak bebek poposu gelse de pişik, ter bezlerinin bulunduğu her yerde oluşabilir. Kol altları, gövde, sırt, kol ve bacak büküm yerlerinde, boyunda ve yanaklarda. Hassas olan bebek cildinde aslında hemen her bölge pişiğe meyillidir. Özellikle kıvrımlı olan daha az hava olan bölgelerde daha çok pişik oluşumu görülmektedir.



Pişik Nasıl Anlaşılır?



Pişiği anlamanın ilk yolu gözle görülür bir kızarıklık olmasıdır. Eğer bebeğinizin cildinde bir kızarıklık varsa ve bu kızarıklık dokunduğunuzda ya da herhangi bir şey sürdüğünüzde bebeğinizin canını yakıyorsa pişik oluşmuştur. Pişik, kendini sadece kızarıklık olarak değil noktalı halde de gösterebilir. Yanak ve boyun bölgesinde oluşan pişikler genellikle noktalı kızarıklar olup döküntü şeklindedir. Bebekte kaşıntı ve acı hissi uyandırırken özel bir bakım istemektedir.