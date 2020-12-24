Bebeklerde Reflü Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır? Reflü Nasıl Ve Ne Zaman Geçer?

Bebeklerde reflü belirtileri arasında başlıca kusma ve mide yanması gelmektedir. Huzursuzluk yaşayan ve karnını sıkan bebeklerde genellikle reflü oluşumunu ya da başlangıcı fark edilmektedir. Kilo almama ve aksine kilo verme durumları da reflünün temel belirtileri arasındadır.



Bebeklerde Başlıca Reflü Belirtileri Nelerdir?



Bebeklerde en sık rastlanan rahatsızlıklardan biri reflüdür. Sürekli olarak kusma, bir şey yememe isteği, kilo verme ve kasma durumları reflünün başlıca belirtileri arasında kendisini göstermektedir. İşte, tüm detaylar.



Mideye giren besinlerin yemek borusundan tekrar ağza gelmesi durumu ile yaşanan bu durum genel olarak bebeklerin %60 kitlesinde yaşanmaktadır. Bebeklerin mide oluşumları sırasında yaşanan reflü durumu belirli bir aya ve yaşa gelene kadar devam etmektedir.



Bebeklerde Reflü Durumu Nasıl Anlaşılır?



Bebeklerde reflü sıkıntısı belirtiler ile fark edilmektedir. Yemek yeme isteği olmayan bebeklerde sürekli olarak hıçkırık, mide yanması, besinlerin ağza tekrar gelmesi, kusma, bebeğin kendisini kasması durumları ile reflü anlaşılmaktadır.



Bulantı ve kusma durumlarının sürekli olarak tekrarlanması ve bebeğin huzursuz davranışlar sergilemesi, reflünün anlaşılmasını sağlamaktadır. Bebeğin beslenme sırasında kendisini itmesi ve süt içmeyi reddetmesi durumları da reflünün başlıca sebepleri arasında yer almaktadır.



Bebeklerde Yaşanan Reflü Durumu Ne Zaman Geçer?



Yeni doğan bebeklerde mide ve fizyolojik olguların gelişme sürecinde reflü durumu yaşanabilmektedir. Reflü bebeklerde mide gelişiminin tamamlanma sürecinde devam edebilmektedir. Yaklaşık 1 yaşa kadar devam eden bu durum, 1 yaş sonrasında geçmektedir. 1 yaşına varan bebeklerde reflü ve kusma durumlarının devam etmesi ile doktora başvurulması gerekmektedir.



Bebeklerde Reflü İçin Dikkat Edilmesi Gerekilen Durumlar Nelerdir?



Bebeklerde yaşanan reflü sıkıntısı, zamanla geçmektedir. Fakat bu durumda anne ve babaların bebekleri için dikkat etmesi gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Reflü sıkıntısı çeken bebeklerde beslenme miktarı yeteri kadar olmalıdır. Özellikle kısa kısa ve sık sık beslenme düzeninin bebeklere aşılanması, midenin besinleri sindirmesine yardımcı olmaktadır.



Bebeğin besin tüketiminden hemen sonra yatırılması reflü için oldukça sıkıntılı bir durumdur. Bu nedenle mama veya süt içen bebekler belli bir süre dik pozisyonda tutulmalıdır. Bebeklerin uyku düzeninin takibe alınması da bu süre içerisinde oldukça önemlidir.