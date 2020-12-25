Çocuklarda Diş Ağrısına Ne İyi Gelir? Diş Ağrısını Geçiren Bitkisel Çözüm Önerileri

Evde denenen yöntemlerden bir sonuç alınmaması enfeksiyon göstergesidir. Enfeksiyon ise birçok sağlık sorununun hem belirtisi hem de nedeni olabilir. Geçmeyen diş ağrısı şikayetlerinde mutlaka diş hekimine gidilmelidir.



Diş Ağrısının Nedenleri Nelerdir?



1- Düşen ya da kırılan dolgu:



Yerine tam oturmayan dolgular düşebilir ya da kırılabilir. Yerinden çıkan ve kırılan dolgular hem diş hem de baş ağrısına neden olur.



2- Diş eti çekilmesi ve enfeksiyonu:



D vitamini eksikliği, yetersiz beslenme ve aşırı çay - kahve tüketimi diş çekilmesine neden olur. Diş etleri çekildikçe enfeksiyon riski artar ve ağrı semptomları ortaya çıkar.



3- Çürük:



Genellikle dişlerin yeteri kadar fırçalanmaması sonucu çürümeye yol açar. Aynı zamanda yanlış fırçalama teknikleri de yemek artıklarının dişlerin arasında kalmasına neden olur. Bu da diş ağrısı ve çürüklerinin başlıca sebepleri arasında yer alır.



4- Diş sıkma alışkanlığı:



Diş ağrısının en sık görülen nedenlerinden bir diğeri de çocuklarda çok sık görülen diş sıkma alışkanlığıdır.



Çocuklarda Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?



1- Gargara:



Eczanelerden reçetesiz satın alınabilen gargaralar diş ağrısını geçirmede etkilidir.



2- Ağrı Kesici:



Diş hekiminin yazdığı ağrı kesici ve antibiyotikler düzenli olarak kullanılmalıdır. Reçetesiz antibiyotik kullanmak ise ağrıyı kısa süreliğine geçirse de sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle yalnızca doktorun yazdığı ilaçlar kullanılmalıdır.



Diş Ağrısını Geçiren Bitkisel Çözüm Önerileri Nelerdir?



Ebeveynler tarafından sıklıkla sorulan çocuğun diş ağrısına ne iyi gelir sorusuna karşılık birçok bitkisel çözüm önerisi sunulmaktadır. Bu önerilerden bazıları şunlardır:



1- Karanfil:



Ağız kokusuna iyi gelen karanfil bitkisi diş ağrısını geçirmede de etkilidir. Karanfilden elde edilen yağ da bir pamuk vasıtasıyla ağrıyan dişin üzerinde 4 -5 dakika bekletilebilir. Bakterileri öldüren karanfil yağı enfeksiyonun yayılmasını da önler.



2- Adaçayı ile gargara:



En etkili yöntemlerden biri adaçayı ile gargara yapmaktadır. Adaçayının yaprakları bir bardak su ile kaynatılır. Yaklaşık 10 - 15 dakika bekletildikten sonra 3 -4 kere gargara yapılır.



3- Bitki çayları:



Başta zencefil ve papatya çayı olmak üzere birçok bitki çayı diş ağrısını dindirir.