Çocuklarda Kabızlık Neden Olur? Kabızlığa İyi Gelen Yiyecekler Ve Bitkisel Yöntemler

2 -5 yaş aralığındaki çocuklarda yaygın görülen bir diğer kabızlık türüne 'fonksiyonel kabızlık'' adı verilir. Beslenmeye dayalı ya da yapısal bir nedene dayanmayan bu rahatsızlığın en sık görülen belirtileri midede şişkinlik ve hazımsızlıktır. Belirtiler bir haftadan fazla sürdüğü takdirde mutlaka iç hastalıkları uzmanına gidilmelidir. Doktorun yazdığı ilaçlar aksatılmadan kullanılmalı ve hazırladığı beslenme programlarına uyulmalıdır.

Çocuklarda Kabızlık Neden Olur?

1- Fast- Food türü gıdalar:

Fast- food türü gıdaları çok fazla tüketmek çocuklarda kabızlık sorununa yol açar. Çocukların sindirim sistemi henüz gelişme aşamasında olduğu için donmuş yağ ile kızartılmış gıdaları sindirmekte zorlanır. Bu da sindirim sisteminin bozulmasına ve kabızlığa neden olur.

2- Yanlış beslenme alışkanlıkları:

Hızlı yemek yemek ve gıdaları tam çiğnemeden yutmak da kabızlığı tetikler. Bununla birlikte saat 20.00'den sonra vücut fonksiyonları yavaşladığı için ağır gıdalar tüketmekten kaçınılmalıdır.

3- Yapısal bozukluklar:

Makatın olması gerekenden dar olması kronik kabızlığın başlıca nedenleri arasında yer alır.

4- Tuvalete gitmemek:

Bazı çocuklarda tuvaleti erteleme alışkanlığı vardır. Bu da kabızlık hastalığının ortaya çıkmasındaki ana etkenlerden biridir.

Kabızlığa İyi Gelen Yiyecekler ve Bitkisel Yöntemler

1- Bitki Çayları:

Rezene ve papatya çayı başta olmak üzere birçok bitki çayı kabızlığın çok daha kısa sürede geçmesini sağlar.

2- Elma:

Elmanın kabuklarında lif oranı oldukça yüksektir. Bu nedenle kabukları ile birlikte tüketilmesine özen gösterilmelidir.

3- Armut:

Armut sindirim sistemini hızlandırır ve midenin rahatlamasını sağlar. Elma gibi kabukları ile birlikte yenmelidir.

4- Keten Tohumu:

Keten tohumu yoğurt ile karıştırıp günde 2 kez tüketmek, kabızlığa karşı en etkili bilimsel çözümlerden biridir.

5- Su:

Su, bağırsak sağlığı için son derece önemlidir. Çocuklar günde en az 1.5 litre su tüketmelidir.

Çocuklarda Kabızlık Belirtileri Nelerdir?

Çocuklarda kabızlığın belirtileri yetişkinler ile birebir aynıdır. Dışkılama yaparken zorlanma ve sık sık tuvalete gitme ihtiyacı bu belirtilerin başında gelir. Hastalığın süresi uzadıkça karın bölgesinde şişkinlik oluşur. Karın ağrısı ile birlikte hazımsızlık şikayetleri artar. Bazı çocuklarda iştahsızlık ve uyku bozuklukları baş gösterir. Eğer sık aralıklarla yağlı ve ekşi gıdalar tüketilmişse midede yanma ve ekşime şikayetleri görülebilir.