Çocuklarda Kulak Ağrısı Ve Kulak İltihabı Nasıl Giderilir? Bitkisel Çözüm Önerileri

Sadece orta kulakta değil kıkırdak bölgesinde de iltihaplanma meydana gelebilir Çocukluk çağı hastalıklarından biri olan kabakulak da şiddetli kulak ağrılarının başlıca nedenleri arasında yer almaktadır. Böbreklerde ve sinir uçlarında enfeksiyona neden olan bu hastalık nadir de olsa yetişkinlerde de görülür.



Çocuklarda Kulak Ağrısının Nedenleri Nelerdir?



1- Solunum Yolu Enfeksiyonu:



Grip, nezle ve bronşit gibi solunum yolu enfeksiyonunda birçok semptom aynı oranda görünür. Bu semptomların başında kulak ağrısı ve akut otitis media adıyla bilinen kulak iltihaplanması gelir.



2- Darbeler:



Yüze ya da kafaya alınan darbeler kulaklarda zonklamaya neden olur. Alınan darbenin şiddetine göre kulaklar dışında gözlerde ve ense bölgesinde de şiddetli ağrı ortaya çıkabilir. Devam eden ağrı şikayetlerinde kulak burun boğaz bölümünden randevu alınmalı ve gerekli tetkikler yaptırılmalıdır.



3- Dış Kulak ve Boğaz Enfeksiyonları:



Bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların başka dokulara yayılma riski vardır. Özellikle vücut direnci düşük hastalarda bademcikler şişer, kulak ve baş ağrısı ortaya çıkar.



Çocuklarda Kulak Ağrısı ve Kulak İltihabı Nasıl Giderilir?



Uzun süreli kulak ağrılarında uzman desteği almalı ve yalnızca doktorların yazdığı antibiyotikler kullanılmalıdır. Antibiyotik tedavisi genellikle 4 -5 gün içinde sonuç verir ve kulak ağrısı, diğer semptomlar ile birlikte ortadan kalkar. Bunun dışında aile hekimlerinin yazdığı ağrı kesicileri düzenli olarak kullanmak da kulak ağrısını giderir. Fakat orta ve dış kulak iltihaplarının geçmesi için antibiyotik tedavisi şarttır.



Eğer kulak dışarıdan gelen bir darbe sonucu şişmişse ve ağrımaya başlamışsa buz tutulabilir. Soğuk kompres hem şişen yerin inmesini hem de ağrının çok daha kısa sürede geçmesini sağlar.



Kulak Ağrısı ve Kulak İltihabına Bitkisel Çözüm Önerileri



Beslenme uzmanları tarafından doğal antibiyotik olarak nitelendirilen birçok sebze ve bitki, kulak ağrısına ve iltihabına iyi gelmektedir. Bu sebzelerin başında birçok sağlık sorununa iyi gelen sarımsak ve turp geliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve ağrı kesici özelliği bulunan zencefil tozu da en doğal çözümlerden biridir. Sos olarak da kullanılan bu toz bitki çayı olarak da tüketilebilir.