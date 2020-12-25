Çocuklarda Kusmaya Ne İyi Gelir? Kusma İçin Doğal Bitkisel Yöntemler Ve Öneriler

Mide zarı iltihabı, viral enfeksiyonlar ve metabolik hastalıklar da mide rahatsızlıklarının başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Evdeki bitkisel çözümler işe yaramadığı takdirde mutlaka uzman kontrolünden geçmeli ve sadece doktorun yazdığı ilaçlar kullanılmalıdır.



Çocuklarda Kusma Nedenleri Nelerdir?



Uygulanacak bitkisel çözümlerin sonuç vermesi için kusmanın nedeni doğru tespit edilmelidir. Bu nedenle çocukların kusmasına neden olan göz önünde bulundurulmalı ve ona göre bir yol izlenmelidir.



1- Kış hastalıkları:



Grip ve nezle gibi kış aylarında ve mevsim geçişlerinde mide bulantısı, ateş ve halsizlik şikayetleri ile birlikte kusma görülür. Bunun en büyük nedeni bağışıklık sisteminin zayıflaması ve vücut direncinin düşmesidir.



2- Gıda zehirlenmesi:



Gıda zehirlenmesi vakalarının %90'ında mide bulantısı, karın şişkinliği ve kusma şikayetleri aynı anda ortay çıkar.



3- Alerjik reaksiyon:



Polenlere ve çeşitli gıdalara karşı bağışıklık sistemi alarma geçer ve alerjik reaksiyon gösterir. Bunun sonucunda bazı kişilerde burun akıntısı ve kaşıntı belirtileri ortaya çıkar bazılarında ise midede ekşime ve kusma görülür.



4- Aşırı yağlı ve ekşi gıdalar tüketmek:



Yağlı ve ekşi gıdaları tam çiğnemeden hızlı bir şekilde tüketmek bağırsak ve mide fonksiyonlarını bozar. Bu da sindirim sisteminin bozulmasına ve kusmaya neden olur.



Çocuklarda Kusmaya Ne İyi Gelir?



Kusmayı önlemek için öncelikli olarak mide bulantısını gidermek gerekir. Bunun için tuzlu krakerler ve bisküviler tüketilebilir. Sindirim kolaylaştırması için bol bol su ve ayran içilmelidir. Son olarak limon ve lavanta kolonyası ferahlık verdiği için mide bulantısını kesmede etkili olmaktadır.



Kusma İçin Doğal Bitkisel Yöntemler ve Öneriler



1- Karanfil çiğnemek:



Karanfil bitkisinin sayısız faydalarından biri de mideyi rahatlatmasıdır. Düzenli aralıklarla karanfil çiğnemek nefesi açar, mideyi rahatlatır.



2- Zencefil çayı:



İçine az miktarda bal ilave edilmiş zencefil çayı, en doğal ve en tesirli çözümlerden biridir. Mide bulantısını kısa sürede kestiği için kusmayı da önler.



3- Papatya çayı:



Bazı çocuklar tadından ötürü zencefil çayını içmekte güçlük çekebilir. Buna alternatif olarak hazırlanan papatya çayı da en az zencefil bitkisi kadar etkilidir.