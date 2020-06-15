Çocuklarda öksürüğe ne iyi gelir? Çocuklarda öksürüğü kesen bitkisel tedavi yöntemleri

Çocuk hastalıkları denildiğinde ise ilk sırada öksürük geliyor. Özellikle kış aylarında sıklıkla karşılaştığımız öksürüğün, birçok nedeni olabiliyor. Soğuk algınlığı, tahriş, alerji gibi nedenleri olan öksürüğün birçok da tedavi yöntemi bulunuyor.

Peki, çocuklarda öksürüğe ne iyi gelir? Evde kendi yöntemlerimizle onları rahatlatabileceğimiz uygulamalar nelerdir?

Bu soruya yanıt vermeden önce “Öksürük nedir ve neden olur?” sorularını yanıtlayalım. Öksürük boğazımızda ya da solunum yollarımızdaki tahrişi temizlemek için güçlü bir ses ile birlikte dışarı verdiğimiz havadır.

Uzmanlara göre öksürüğün birden çok nedeni olabiliyor. Bunlar:

1. Öksürüğün bilinen en yaygın nedeni enfeksiyon. Soğuk algınlığı, burun tıkanıklığı, kulak enfeksiyonu, krup, bronşit, zatürre ve grip gibi enfeksiyonel durumlarda çocuğunuz bazen hafif bazen de şiddetli bir şekilde öksürebilir.

2. Bir mide hastalığı olarak bilinen reflünün belirtilerinden biri de öksürüktür.

3. Yetişkinlerde görülen astım çocuklarda da sıklıkla rastlanan bir hastalıktır. Astımın en önemli belirtilerinden biri de öksürüktür. Her çocukta farklı seyreden astım belirtilerini teşhis etmek güç olsa da doktorunuz sizi bu konuda yönlendirecektir. Genelde geceleri yoğunlaşan öksürük nöbetleri, hırıltı gibi semptomları olan astım, genelde ilaçla tedavi edilen bir hastalıktır.

4. Alerjiler ise öksürüğün en bilinen nedenlerinden biridir. Kaşıntı, burun akıntısı, gözlerde kızarma gibi belirtilerle birlikte de görülebilen alerjik öksürük polen, evcil hayvan ve yiyecek kaynaklı olabilir.

5. Tüm bunlar dışında evde sigara içilmesi, kistik fibroz, kitle ve tümör gibi etkenler de öksürüğün nedenleri arasında yer alıyor.

Öksürüğe ne iyi gelir?

Öksürüğün bilinen en yaygın tedavi yöntemi ılık su içirilmesi ya da öksürük şurubu. Ancak bunları uygulamadan önce mutlaka çocuk doktorunuzun onayını almalısınız. Öksürük şurubu, içindeki etkin maddeler ile rahatlatma sağlarken ılık su da boğazı yumuşatarak çocuğunuzu rahatlatabilir.

Burun tıkanıklığını serum fizyolojik ve benzeri sularla açarak da öksürüğü azaltmak mümkün. Çocuğunuzun odasına koyabileceğiniz su buharı makinesi ya da radyatör üzerindeki su bile öksürüğü azaltabilir.

Tüm bunlar dışında çocuklarda öksürüğü kesen bitkisel tedavi yöntemleri de bulunuyor. Çeşitli bitkisel karışımlar boğaz tahrişini azaltıp çocuğunuzu rahatlatabilir. Tabii bunun alternatif bir yöntem olduğunu ve mutlaka uzman onayı almanız gerektiğini de unutmamalısınız.

Ihlamur: Öksürük için tercih edilen en bilinen bitkisel yöntem ıhlamurdur. Suyun içine konulan ıhlamuru bir taşım kaynatabilir, ılındıktan sonra içine bir tatlı kaşığı bal koyarak çocuğunuza verebilirsiniz. Bu karışıma ayva yaprağı da ekleyebilirsiniz. Çocuğunuzun alerjisi olup olmadığından emin olmayı unutmayın!

Karışık bitki çayı: Elma kabuğu, ıhlamur 1-2 karanfil, kabuğuyla birlikte 1 dilim limon ve tarçın kabuğunu ılık suda bekletin. 1 tatlı kaşığı da bal ekleyebilirsiniz. Bu karışımı bir yaşından büyük çocuklara verebilirsiniz.

Karabiber ve pekmez: 2 tatlı kaşığı pekmezin içine göz kararı karabiber ekleyin. Bu karışımdan her gün bir tatlı kaşığı verebilirsiniz.

Öksürükle ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar:

1. Bir ayı geçen bir süre boyunca öksürük devam ederse mutlaka doktor kontrolü gerebilir.

2. Kilo kaybı ve iştahsızlık durumunda doktor görüşü almalısınız.

3. Horlama, burun tıkanıklığı ve artış gösteren öksürük de tehlikeli olabilir.

4. Balgamlı öksürük, hapşırık, kaşıntı ve üst üste tekrar eden enfeksiyonel hastalıklar sonrası çocuğunuzu iyi gözlemlemelisiniz.