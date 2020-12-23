Gece Terörü Nedir, Neden Olur? Bebeklerde Ve Çocuklarda Gece Terörü Tedavisi

Gece terörleri genellikle çocuk 18 ay ile 4 yaş arasında olduğunda ortaya çıkar. Ancak 5 yaşından sonra daha nadir olur.

Gece Terörü Nedir?

Gece terörleri, genellikle çocuklarda görülen parasomniler, yani ayrışmış uyku halleridir. Gecenin başında, uykuya daldıktan 1-3 saat sonra, derin ve yavaş uyku evresinde ortaya çıkarlar. Sonuç olarak, çocuk ertesi sabah gece terörü olayını hatırlamaz.

Bu tezahürler, bir şekilde uyurgezerliğe benzer ve özellikle gecenin sonunda, paradoksal evrede meydana gelen kabuslardan çok net bir şekilde ayrılır.

Gece Terörü Neden Olur?

Çocuğunuz geceleri sık sık aniden mi uyanıyor? Görünüşe göre şiddetli bir kabus görmüş ve onu sakinleştiremiyor musunuz? Sıradan bir kabusun değil, gece terörünün kurbanı olabilir. Ebeveynler için bu rahatsız edici uyku bozukluğunu ifade eder.

Gece terörleri, uyku sırasındaki tüm garip veya anormal davranışları kapsayan bir terim olan parasomniler grubuna aittir. Gece terörleri çocuklarda yetişkinlere göre çok daha sık ve gecenin erken saatlerinde derin uyku sırasında ortaya çıkar.

Bazıları, uyku sırasında uyanıklığı kontrol etme mekanizmalarının işlevsizliği tezini ileri sürüyor. Daha yeni bir başka teori, gece terörlerini aşırı büyük bademcikler nedeniyle zor nefes almaya bağlamaktadır. Son olarak, bu bozukluk yorgunluk, bulaşıcı bir hastalık ve hatta nadiren de olsa psikolojik rahatsızlıkla bağlantılı olabilir. Tekrarlayan gece terörleri, duygusal rahatsızlığın bir işareti olabileceğinden göz ardı edilmemelidir. Ayrıca gece terörü olan çocukların bir başka uyku bozukluğu olan uyurgezerlikten daha fazla etkilendikleri görülmüştür.

Bebeklerde ve Çocuklarda Gece Terörü Tedavisi Nasıl Olur?

Çocuğunuzu nöbetleri sırasında uyandırmaya çalışmayın, tekrar uyumasına izin verin ve onları güvende tutmak için yanlarında kalın. Onu sakinleştirmeye çalışarak onunla konuşun, ancak sizi reddederse ona dokunmaktan kaçının. Eğer gece terörü vardır yorgunluk nedeniyle, buna göre hareket etmek ve koymak daha erken yatağa çocuğunuzun sakin bir ortamda uyumasını sağlayın.

Gecenin başında programlanmış uyanma tekniği denenebilir. Her durumda çocuk doktorunuzla konuşun, ancak çoğu zaman tedavi gerekli değildir ve bu parasomni genellikle ergenlik döneminde kaybolur. Krizler etkileyiciyse, yine de çok tehlikesizdir. Sakin kalmayı deneyin.

Ertesi gün, konuyu kendisi açmadığı sürece ona bir gece terörü geçirdiğini söylemeyin. Ona bundan bahsederseniz, onu korkutabilirsiniz ve o gece yatmaktan kaçınmak isteyebilir. Bunun yerine, onu endişelendiren bir şey olup olmadığını kontrol etmesi için ona zaman verin.

Gece Terörünü engellemek İçin Ne Yapılmalı?

Çocuğunuza banyo yaptırarak, harika bir hikaye anlatarak, bir gece ışığını yakarak, ona bir şarkı söyleyerek veya günün keyifli olaylarını anlatarak yatmadan önce sakin bir atmosfer yaratın. Örneğin basit nefes egzersizleriyle daha iyi bir rahatlama sağlayın.