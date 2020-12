Lym Nedir? Kan Tahlilinde Lym Yüksekliği Ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir? Normal Lym Değerleri

Lyme hastalığı veya Lyme borreliosis, keneler tarafından bulaşan Borrelia burgdorferi adlı bir bakterinin neden olduğu bulaşıcı, bulaşıcı olmayan bir hastalıktır.



LYM Nedir?



Kene ısırıkları her zaman görünür olmadığından ve semptomları grip gibi diğer hastalıklara benzer olduğundan, hastalığın teşhis edilmesi bazen zordur.



Lyme hastalığı genellikle antibiyotiklerle etkili bir şekilde tedavi edilir. Hızlı tedavi edilmezse hastalık eklemleri ve sinir sistemini etkileyebilir.



Lyme hastalığı, kene ısırığı yoluyla bulaşan bakterilerin (Borrelia) neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Bu hastalık birçok organı, en sık olarak cildi, eklemleri ve sinir sistemini etkileyebilir. Lyme hastalığının semptomları çoklu, spesifik değildir ve enfeksiyonun aşamasına bağlı olarak farklılık gösterir. Lyme hastalığı, zamanla kötüleşen çok çeşitli semptomlarla kendini gösterdiği üç ana aşamada gelişir.



LYM Belirtileri Nedir?



Kene ısırığı kökenine Lyme hastalığı durumlarda sadece yarısında görülebilir. Bu daha sonra 3 gün ile 6 arasında halka şeklini alabilir. Isırmadan haftalar sonra çevresinde karakteristik bir kızarıklığa neden olur. Bu kırmızı hale, Lyme hastalığının tek spesifik semptomudur.



Derhal doktora başvurması gereken ilgili kişiyi derhal uyarmalıdır. Tedavinin yokluğunda kırmızı hale çeşitli şekillerde gelişebilir. Ya hızlı bir şekilde kaybolur ya da birkaç hafta sürer ve sonunda kaybolur veya büyüyerek eritema migransına dönüşür. Ateş, eklem ağrısı, şişlik, şiddetli ağrı ve karıncalanma diğer semptomlardır.



Doktorların kafasını karıştırabilen ve bunun banal viral bir enfeksiyon olduğunu düşündüren bu grip benzeri semptomlar, kene ısırığından sonraki on gün içinde ortaya çıkar.



Enfeksiyonun ilk aşamasında tedavi edilmeden bırakıldığında vücuda yayılır, lenfatik sisteme, kaslara, sinir dokusuna ve beyne ulaşır. Lyme hastalığının ilk aşamasında ortaya çıkan semptomlar genellikle kötüleşirken (ağrılar, genel yorgunluk, eklem ağrısı, migren ...), enfekte bölgeler kadar çeşitli belirtiler ortaya çıkacaktır. Her hastanın tüm bu semptomları geliştirmeyeceğini, ancak belki sadece birkaçını ve değişen derecelerde yoğunluk geliştireceğini anlamak önemlidir.



Lyme hastalığının geç aşaması, kronik Lyme hastalığına karşılık gelir. Enfeksiyonun başlangıcından aylar hatta yıllar sonra, hasta enfeksiyonla (o sırada fark etmişse) ve semptomları arasında bağlantı kurmadan kendini gösterir. Nitekim enfeksiyon genellikle hiçbir zaman tedavi edilmemiş, tüm vücuda yayılmıştır. Bu nedenle semptomlar çok çeşitlidir ve bir hastadan diğerine farklılık gösterebilir.



Kan Tahlilinde LYM Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedir?



LYM yüksekliği Hiperlifositoz, kandaki lenfosit sayısındaki anormal artıştır. Viral enfeksiyonlar sırasında karşılaşıldığında akut olabilir veya kronik, özellikle kötü huylu bir hemopati ile ilişkili olduğunda. Hiperlifositoz, çeşitli kan testleri sırasında teşhis edilir. Lenfositler, rolü vücudun bulaşıcı saldırılara karşı bağışıklık savunması olan beyaz kan hücreleridir.



Yüksek lenfositler, çoğunlukla viral olan bulaşıcı hastalığın bir işaretidir. KBB küresinin bir enfeksiyonu (mononükleoz, anjina), bronşit veya başka herhangi bir bulaşıcı hastalık olabilir. Lenfositler ayrıca kanser veya lenfomada da yükselebilir. Sigara içenlerde de genellikle daha yüksektir.



LYM düşükse de bazı durumlar ortaya çıkar. Lenfositlerde bir azalma, vücutta lökopeni ve dolayısıyla bir bağışıklık yetersizliği olduğunu anlamayı mümkün kılar. Yani bağışıklık sisteminin bileşenlerinden birinin kusurlu veya yok olduğunu ifade eder. Hasta bu nedenle enfeksiyonlara daha duyarlıdır. Bağışıklık sistemi hücrelerinde bir kusur veya bağışıklık sistemini etkileyen bir dış faktör söz konusudur.



LYM Tedavisi Nasıl Yapılır?



Lyme hastalığının birincil aşaması, kene ısırığından sonraki ilk dört haftadır. Bu aşamada antibiyotik tedavisi, tek nispeten etkili tedavi olarak fikir birliği ile kabul edilmektedir. Kene ısırığı nadiren ağrılıdır ve kendini her zaman Lyme hastalığının tek belirti özelliği olan eritema migrans olarak göstermez. Aniden, birçok kişi teşhisi kaçırır ve bu birincil aşamada herhangi bir tedaviyi izlemez.



Eritema migrans aşamasında desteksiz bırakılan Lyme hastalığı vücuda yayılır ve ikincil aşamasına ilerler. Bu, nesnel semptomlarla karakterizedir. Bu aşamada vücut antikorla desteklenir.