Mastit Belirtileri Nelerdir? Mastit Nasıl Geçer, Neler İyi Gelir?

Emziren kadınların çoğunda vakalar oluşur genellikle tek taraflı meme, iltihabıdır. Bununla birlikte, emzirmeyen bir kadında mastitis (lohusalık değil) ortaya çıkabilir.

Mastit Nedir?

Mastit, enfeksiyöz, travmatik veya toksik kökenli meme bezinin enflamatuar bir reaksiyonudur. Mastiti, enflamatuar veya bulaşıcı bir kökene sahip olabilir.

Meme enfeksiyonu olarak da bilinen mastit, meme dokusunun enfeksiyonudur. Genellikle meme ucundaki küçük çatlaklardan memeye giren ve daha sonra memenin yağ dokusunda çoğalan bakterilerden kaynaklanır.

Mastit Belirtileri Nelerdir?

Mastit, emziren kadınlarda daha sık görülür. Ancak emzirmeyen kadınlarda da görülebilir.

Staphylococcus aureus, bu tür enfeksiyonla en sık ilişkilendirilen bakteridir.

Mastitin belirtileri

Memede ağrı

Memede baskı hissi

Ağrılı memede kızarıklık ve lokalize ısı

Meme ucunda yara veya çatlak

Baş ağrısı

Kaşıntı

Bir göğüste sert bir yumru hissi

Eklem ağrısı

Ateş ve titreme

Koltuk altlarında büyüyen bezler

Sütte kan veya irin akması

Mastit Tanısı Nasıl Konur?

Mastitiniz olup olmadığını belirlemek için doktorunuz fiziksel bir muayene yapacak ve size semptomlarınız hakkında bazı sorular soracaktır. Emziren kadınlarda test genellikle gerekli değildir.

Bununla birlikte, emzirmiyorsanız, doktorunuz durumunuzu daha iyi anlamak için bazı testler isteyebilir. Bunlar arasında mamografi veya biyopsi (doku örneği alınarak) olabilir.

Mastit Nasıl Geçer?

Süt kanallarının tıkanmasının iki nedeni vardır. Çoğu zaman, emziren çocuk, göğüslerin bir kısmı iyi boşaltılmadığı için yanlış yerleştirildiğinde sorun ortaya çıkar. Diğer bir senaryo ise, anne iki emzirme arasında çok uzun süre beklediğinde sütün durgunlaşmasıdır. Bu durumlara dikkat edildiğinde sorun ortaya çıkmadan engellenebilir.

Mastitis ilaçla tedavi edilemez. En doğal yöntem meme ağrılı olsa bile emzirmeye devam etmektir.

Başka bir çözüm, göğüs pompası kullanın ama aşırı kullanmamaya dikkat edin. Memeyi ne kadar çok çekersek, vücudumuza süt kanallarında yeterli süt olmadığını o kadar çok söyleriz, bu da sorunu daha da kötüleştirebilir.

İkinci ve en iyi teknik duş almaktır. Sıcak su jeti altında, meme ucuna dokunmadan veya meme ucunu uyarmadan göğsüne masaj yapın. Aşırı süt üretimi olmadan meme boşaltılır ve rahatlatılır.

Mastite Neler İyi Gelir?

Bir büyükannenin yöntemi olmakla birlikte mastite iyi gelen bir yöntem vardır. Üç ila altı saat boyunca sütyeninizin içine doğrudan cildinize yeşil bir lahana yaprağı koymanız yeterlidir. Sebze ile temas göğsü boşaltacaktır.

Bebeğin ısırıkları ve emmeleri çok fazla acıya neden oluyorsa, memeden sütü almamıza yardımcı olan cihazlar kullanabiliriz. Bunlar, sıvıyı doğrudan memenin üzerine koyarak ve bir flakon veya kaba dökerek aspire etmek için tasarlanmış cihazlardır.

Meme tamamen boşaldığında, büyük bir rahatsızlık olmadan bebeği beslemek için biberonu kullanmaya devam edebiliriz.