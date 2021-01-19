Parmak Boyası Nedir? Parmak Boyası Etkinlikleri Nasıl Yapılır?

Parmak boyası, çocukları küçük yaşta resimle tanıştırmak için en uygun ürünler arasında yer almaktadır. Ancak parmak boyası alırken tercihlerinizi her zaman için doğal içerikli ve kimyasal içermeyen boyalardan yana kullanmanız tavsiye edilmektedir. Böylece çocuklar için hiç bir zararı olmayan ve son derece keyifli bir etkinlik yapma fırsatı bulursunuz. Aynı zamanda parmak boyası o kadar eğlenceli bir etkinliktir ki kendinizi de bir anda çocuğunuzla boya yaparken bulabilirsiniz.



Parmak Boyası Nedir?



Parmak boyası çocuklar için oldukça eğlenceli ve aynı zamanda da eğlenceli bir etkinlik olarak kendisini göstermektedir. Parmak boyası, oldukça akışkan halde bulunan ve çocukların parmaklarına sürerek ve parmaklarını kullanarak bir kağıt üzerine veya bir zemin üzerine sürerek yaptığı boyalar olarak ifade edilebilir. Parmak boyası, her yaştan çocuğun severek yaptığı bir etkinliktir. Siz de renkli renkli parmak boyaları ile çocukların renkleri öğrenmelerine yardımcı olabilirsiniz. Aynı zamanda renkleri birbirine karıştırarak yeni renkler oluşturur ve renklerin hangi renklerin birleşimi sonucunda ortaya çıktığını keşfeder.



Parmak boyası yapmak el ve göz koordinasyonunu geliştirici bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda da parmaklarda ve ellerde bulunan kasları kuvvetlendirir ve güçlendirir. Üstelik kalemleri ve fırçaları tutamayan minikler için son derece güzel bir seçimdir.



Parmak Boyası Etkinlikleri Nasıl Yapılır?

Eline komple sürdüğü parmak boyası ile boş bir kağıda el izini çıkarması oldukça keyifli olacaktır. Üstelik sizler için de küçük bir hatıra olarak kalabilir.

Parmak boyası ile son derece güzel resimler çizebilir ve çocuğunuz tüm yaratıcılığını gösterebilir.

El baskılarını yaptıktan sonra ise kalemle küçük dokunuşlar yaparak farklı resimler oluşturabilirsiniz.

Aynı zamanda bir boyama sayfasını parmak boyama tekniği ile oldukça keyifli bir şekilde renklendirmesini de sağlayabilirsiniz.

Çok eğlenceli bir etkinlik olan patates baskısını da parmak boyası ile renklendirdikten sonra çeşitli baskılar yapabilirsiniz.

Eğer evinizde uygun bir ortam varsa bir duvarı çocuğunuzun parmak boyası ile renklendirmesini isteyebilirsiniz.

Çocukların hayal gücünü geliştiren parmak boyaları aynı zamanda yaratıcı düşünmeleri için de çok güzel bir etkinlik olarak örnek verilebilir.