Tourette Sendromu Nedir? Çocuklarda Tik Bozuklukları İçin Ne Yapılmalıdır?

Tikler hızlı ani tekrarlayıcı kas hareketleri ve sesler ve sesler çıkarma dahil olmayan ritim olarak tanımlanır.



Tourette Sendromu Nedir?



Tiklerin şiddeti büyük ölçüde değişir; çocukların yaklaşık% 20'sinde görülürler ve bunların çoğu ne değerlendirilir ne de teşhis edilir. En şiddetli tip olan Gilles de la Tourette sendromudur. Tikler 18 yaşından önce başlar (genellikle 4 ile 6 arasında). 10 ila 12 yaş civarında zirve yaparak şiddeti artar ve ergenlik döneminde azalır. Sonunda çoğu tik kendi kendine geçer. Bununla birlikte, çocukların yaklaşık% 1'inde tikler yetişkinliğe kadar devam eder.



Etiyoloji bilinmemektedir, ancak tikler ailevi olma eğilimindedir. Bazı ailelerde, eksik penetrasyonla baskın bir modelde ortaya çıkarlar.



Tüm hastalıklarda olduğu gibi, teşhis, tedaviye rehberlik ettiği ölçüde faydalıdır. Motor ve vokal tikler belirgin olduğunda, tanı koymak kolaydır. Tiklerin şiddeti, çocuk veya ergenin bundan muzdarip olması veya normal şekilde işlev gösterememesi durumunda ise, nöroleptikler genellikle reçete edilir ve etkinlikleri vakaların% 80'inden fazlasında yaygın olarak gösterilmiştir.



Çocuklarda Tik Bozuklukları İçin Ne Yapılmalı?



Bir kişi istemsiz ve tekrar tekrar sesler veya sözler çıkardığında ve hatta bazen küfür ettiğinde ses tiklerinden söz ederiz.



Şu anda sendrom için bir tedavi mevcut değildir. Bununla birlikte, terapötik yönetim ile klinik belirtiler hafifletilebilir. Bu tedavi, hastalığın en ekstrem vakalarında, semptomların hastaların günlük hayatını bozduğu zamanlarda yapılmaktadır. Hafif motor ve / veya sonik tikleri olan çocukların genellikle tedaviye ihtiyacı yoktur. Böyle bir hastalık durumunda aile ve eğitim desteği gereklidir.



Motor tikler, genellikle ani ve tekrar tekrar (genellikle günlük) yinelenen, ancak ritmik olmayan kontrolsüz hareketler olacaktır. Uyku sırasında da ortaya çıkabilirler. Stresli durumlarda tikler kötüleşir veya sıklık artar.



Çocuklarda Tik Bozukluklarının Yaygın Belirtisi Nedir?



Yukarıda açıklanan psikopatolojik bozuklukların yanı sıra, Gilles de la Tourette sendromundan muzdarip kişiler sıklıkla şu sorunlarla karşılaşmaktadır:

Dürtüselliği kontrol etmede güçlük (çok nadir durumlarda, önemli sözlü veya davranışsal saldırganlık anları veya sosyal olarak uygunsuz davranışlarla birlikte)

Öğrenme zorlukları (okuma, yazma, aritmetik)

Konsantrasyon zorluğu

Uyku bozuklukları

Sendromun ilk belirtileri çoğunlukla yüz kaslarının ilk tikleridir. Gözler sık ​​sık kapanır veya ağzın bir köşesinin fark edilir ve tekrarlanan bir şekilde gerildiğini fark ederiz. Kişi ayrıca kontrolsüz sesler ve sesler çıkarmaya da başlayabilir. Yale-Tourette ölçeği gibi semptomatik semptomları değerlendirmek için standartlaştırılmış ölçekler vardır.



Ebeveynlerden çocuklara geçen bir Gilles de la Tourette sendromu formu olduğunu gösteren çalışmalar var. Bununla birlikte, çocuklarda hastalığın şiddeti çok çeşitli olabilir, bu da hastalığın oluşumunu açıklayacak sosyal, çevresel veya diğer faktörler gibi diğer faktörlerin varlığına işaret eder.



Belirtiler kaybolur ve geri gelir. Tiklerin çok yoğun olduğu zamanlar ve çocuğun onlardan kurtulmuş gibi göründüğü zamanlar olabilir.



Son olarak semptomlar zamanla değişir. Bir noktada, çocuğun gözleri kırpışabilir ve burnunu çekebilir. Ertesi yıl diliyle omuzlarını sallamış veya komik sesler çıkarmış olabilir. Bu tiklerin istemsiz olduğunu anlamak çok önemlidir.