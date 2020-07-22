Birdirbir oyunu nasıl oynanır?

Öncelikle oyunun nasıl oynandığını öğrenmelisin. Sonra arkadaşlarına anlatabilir, hep birlikte çok eğlenceli vakit geçirebilirsin.

1. Oyuncular, aralarında en az birer metre mesafe kalacak şekilde tek sıra halinde dizilmeli.

2. Dizildikten sonra ellerine dizlerine, başlarını da kollarının arasına koymalılar.

3. Ayakta duran oyuncu koşarak en arkadaki oyuncunu sırtından güç alarak öne atlamaya başlamalı.

4. Kaç oyuncu varsa bu atlama hareketini tekrarlamalı ve atlayacak kişi bitince en öne geçip o da diğerleri gibi eğilmeli.

5. Herkes sırayla diğerlerinin üzerinden atlayarak oyuna devam etmeli.

6. Bu oyunu oynarken aşağıdaki tekerlemeyi söylemeyi de unutmayın!

“Birdirbir,

İkidir iki, olur tilki,

Üçtür üç, yapması güç,

Dörttür dört, kuş gibi öt,

Beştir beş, aldım bir eş,

Altıdır altı, yaptım kahvaltı,

Yedim yedi, elim sırtına değdi, sekizim seksek,

Dokuzum durak”