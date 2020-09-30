Bugün annene yardım etmeye ne dersin?

Temizlik biraz ustalık isteyen bir iş biliyoruz. O yüzden sana baştan aşağı temizliği devral demiyoruz ama küçük yardımlarla annenin işini kolaylaştırabilirsin.

Bezleri getirebilir, temizlik suyunu doldurup, boşaltabilirsin

Eğer annen camları ya da yerleri siliyor ya da toz alıyorsa ona su ve temiz bez gerekecektir. Su ve bez kirlendikçe de yenilenmesi gerekir. Annene bez ve sudan senin sorumlu olduğunu söyleyebilir, en azından bir işini azaltabilirsin.

Odanı güzelce toplayabilir, temizlik için hazırlayabilirsin.

Burası senin odan. Her detayını biliyorsun. O halde önce odanı güzelce topla ve yerdeki eşyaları kenara çek. Belki kendi odanın tozunu alıp eşyalarını bile yerleştirirsin. Nevresim takımlarını çıkarıp kirli sepetine atabilirsin. Annen geldiğinde hızlıca odanın temizliğini yapar ve birlikte toparlayabilirsiniz.

Çöpleri toparlayıp atabilir ya da kapının önüne koyabilirsin.

Mutfak ve banyo çöplerini büyükçe bir poşete koyup kapının önüne koyabilir ya da çöpe atabilirsin. Eminiz bu bile annene büyük bir yardım olacaktır.

Çamaşır yıkama ve toparlamada yardımcı olabilirsin

Renkli ve beyazları ayırabilir, çamaşırlar yıkandıktan sonra asılmasına yardımcı olabilirsin. Eğer kurutucunuz varsa katlayabilir, ütü için hazırlayabilirsin.

Yemek yaparken asistanlık yapabilirsin

Ev tertemiz oldu ama akşama yiyecek bir şeyler de lazım değil mi? Annen yemeği hazırlarken ona yardımcı olabilirsin. Soğan ve patatesi getir, onları çöpe at, yemeği karıştır, buzdolabından gerekli malzemeleri getir ve götür. Yemek hazır oldu bile!