Çok lezzetli bir pasta tarifi ister misin?

Doğum günlerinin de vazgeçilmezi olan pastayı hem yemesi hem de hazırlaması çok zevkli… Gel, birlikte en yakın arkadaşının doğum günü ya da anne babanın evlilik yıldönümü için enfes bir pasta yapalım. Hangi özel günde kullanacağın sana kalmış.

Çilekli enfes bir pasta yapacağız biraz sonra. Önce malzemelerimizi hazırlayalım.

Malzemeler

Kek için

4 yumurta

240 gram bitter çikolata

5 yemek kaşığı şeker

150 gram tereyağı

Ayrıca bir yemek kaşığı tereyağı da kek kalıbını yağlamak için hazırlamalısın.

Krema için

Yarım paket krema (yarım su bardağına denk geliyor)

2 tatlı kaşığı pudra şekeri

Çilek ve yaban mersini

Hazırlanışı

Bir tencereye su koy ve kaynamasını bekle. Çikolataları daha küçük bir kaba koy ve su koyduğun tencerenin üstüne koy. Küçük kabın tencereye oturacak büyüklükte olması gerekiyor. Tabanı da tenceredeki suya değmemeli. Sadece buharından faydalanmalısın.

Başka bir kapta yumurta ve şekeri iyice çırp. Erimiş çikolataya, şeker ve yumurtaya ekle.

Çapı 18 cm olan daire şeklinde bir kek kalıbı kullanırsan ölçün tam gelir ama başka bir kap da olabilir. Kalıbı tereyağı ile iyice yağla. Karışımı içerisine dök. Tepsiyi daha büyük bir tepsiye oturt ve fırına koy.

Fırını 170 derece fansız ayarda çalıştırmalısın. 25-30 dakika pişirip, tezgahta soğut ve buzdolabında birkaç saat beklet.

Üstü için kremayı önce güzelce çırp, çileklerini ince bir şekilde dilimle. Kremaya ekle.

Buzdolabından çıkardığın kekin üzerini bu krema ile süsle. Son olarak yaban mersinlerini de ekleyerek servis edebilirsin.