Kano nedir? Kano hakkında merak edilenler

Umarız bu cevaplar sana da yardımcı olur. Gel, hep beraber kano neymiş, kanoculuk sporu hakkında neler neler bulmuşuz görelim.

Bir tekne türü olan kano, düz tipli basit bir su aracıymış. İsmini Karayiplilerin kent olarak kullandığı kelimeden almış ve zamanla dilimize kano olarak geçmiş. Kanoyu ilk kullananlar Kızılderililer olmuş. Durgun sularda karşıdan karşıya geçmek için kullandıkları bu basit ahşapları kendileri yapar ve süslerlermiş. Bunun dışında Avrupa ve Asya’da kano kullanan kültürlere rastlanmış.

Ülkemizde ise 1990 yıllarda gelen kano, bu yıllardan sonra yaygınlaşmış ve spor haline gelmiş.

Kano çeşitleri nelerdir?

Üç farklı çeşit kano varmış. Bunlar; su kanosu, akarsu kanosu ve deniz kanosuymuş. Kano çeşitleri tekli ya da çiftli olarak yapılabilirmiş.

Kano bir spor mudur?

Evet, bir spormuş. Erkekler ve kadınlar tarafından yapılabilen bu sporda, 3 ya da 5 kişilik gruplar yarışırmış. Sporun amacı parkuru ilk sırada tamamlamakmış. Yani hızlı olmak ve suya düşmemek önemliymiş.

Fırtınalı havalar hariç yıl boyunca yapılabilen kano, su sporu olduğu için gerekli önlemleri almak önemliymiş. Sporcuların mutlaka koruyucu yelek giymeleri gerekirmiş. Kanoyu hareket ettirmek ya da hızlandırmak için bir kürek kullanılırmış. Bu küreğin ismi ise pagaymış.

Yarışmalar ikiye ayrılırmış. Slalom ve durgun su yarışları olarak farklı kategorilere ayrılan sporda, amaç yine yarışı ilk sırada bitirmekmiş. Slalom yarışları akarsu üzerinde yapılırmış. Yarış esnasında belirli engelleri düşmeden geçmek gerekirmiş. Durgun su yarışları ise göl ve benzeri durgun sular üzerinde gerçekleştirilirmiş. Bu yarışlarda amaç hızmış yani yarışı ilk bitirmek önemliymiş.