Körebe oyunu nasıl oynanır? Evde körebe oynamanın kuralları nelerdir?

Bu sayfalarda sana anne ve babanın çocukken oynadığı bir sürü oyunu tanıtacağız. İlk sırada çok eğlenceli bir oyun var. Adı da “KÖREBE”.

EVDE KÖREBE OYNAMANIN KURALLARI NELERDİR?

Oyunun ilk kuralı geniş bir alan bulmak. Sokak oyunu olmasının yanı sıra evde oynanabilecek oyunlar dan da biri olan körebeyi evin salonunda bile oynayabilirsiniz. Salonda oynamak isterseniz eşyaları büyüklerin yardımıyla kenara çekebilirsiniz.

En az 4 kişi olmalı, hatta kalabalık olmalısınız. Yakın arkadaş çevrene haber ver. Mesela 10 kişi olursanız çok eğlenceli olur.

Biriniz ebe olacaksınız. Ebeyi seçmek için kura çekebilirsiniz.

Ebenin gözleri dışarıyı göremeyeceği bir şekilde bağlanmalı.

Ebe dışında kalan oyuncular ebenin etrafında çember olmalı.

Peki, “ körebe oyunu nasıl oynanır ?” Hemen anlatıyoruz.

Ebe olarak belirlediğiniz arkadaşınızın etrafında çember şeklinde dizildikten sonra çeşitli sesler çıkararak ve el çırparak sesinize doğru gelmesini sağlayabilirsiniz. Bunu yaparken ebenin etrafında dönmelisiniz.

Ebe olan arkadaşınız kollarını uzatarak elleriyle diğer oyuncuları yakalamaya çalışır. Yakaladığı kişiye dokunarak kim olduğunu tahmin etmeye çalışır. Yakaladığı kişinin kim olduğunu bilirse yeni ebe, dokunduğu kişi olur. Eğer kim olduğunu bilemezse aynı kişi ebe olarak kalmaya devam eder.