Sokak oyunları: Gazoz kapağı

Bakalım, gazoz kapağı oyunu nasıl oynanıyormuş?

Oyuncular oyun alanlarına bir daire çizer. Bu daireye ulaşan ve yılan gibi kıvrımlı bir yol çizilir. Oyuncular ellerine birer gazoz kapağı alır.

Oyunun amacı yılan yolunun başına konulan gazoz kapaklarını parmakla vurarak dairenin içine sokmaktır. Bunu yaparken çizginin dışına çıkmamak gerekiyor. Yolun dışına çıkılırsa tekrar baştan başlanır.

Yolu bitirip daireye ilk giren oyuncu oyunu kazanır.