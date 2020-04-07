Üç taş oyunu nasıl oynanır? Üç taş oyununun kuralları ve az bilinen taktikleri nelerdir?

A. Oyunu oynayabileceğin bir kişi bul. Ailen ya da arkadaşlarından biri olabilir.

B. Bir kâğıda cetvel yardımıyla büyük bir kare çiz. Bu büyük kareyi 4 küçük ve eşit kareye böl.

C. Kartonun varsa kartondan yoksa kâğıttan 6 küçük daire kes. Evde tavla varsa onun içinden seçtiğin pulları da kullanabilirsin. Eğer bunların hiçbirini yapmak istemezsen kalemle çizerek de aynı şekilde ilerleyebilirsin.

D. Her bir oyuncu 3’er taş alsın.

E. Yapman gereken kesişme noktalarına yerleştirdiğin bu daire şeklindeki pullarla dikey, yatay ya da çapraz şekilde 3’lü sıra oluşturmak.

F. Her oyuncu sırayla birer taş koyabilir.

G. Her oyuncu bir diğerinin 3 taşı yan yana getirmesini önlemek için hamleler yapar. Buna dikkat etmelisin.





DİKKAT!

Oyuna ilk başlayacak kişiyi kura ile seçmelisin.

Elini değdirdiğin taş ile oynamak zorundasın.

Diğer oyuncu hamlesini yapana kadar beklemelisin.

Elindeki 3 taşı da oyun alanına koymadan önce koyduğun taşları hareket ettiremezsin.







ÜÇ TAŞ OYUNUNUN AZ BİLİNEN TAKTİKLERİ

Rakibin iki pulunu yan yana koyduysa hemen yanına kendi pulunu koy ki 3 taşı de art arda gelip seni yenmesin.

Çizdiğin kareyi daha çok parçaya bölerek oyunu zorlaştırabilir, daha da eğlenebilirsin.

Bu oyunu bahçenin uygun bir zeminine tebeşirle çizerek yerde de oynayabilirsin.

Bu oyunu kutu oyunu şeklinde de satın alarak oynayabilirsin.