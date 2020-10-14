Ressamları tanıyalım: Rembrandt Van Rij
Ressamları tanıyalım bölümümüzün konuğu Hollandalı ünlü ressam Rembrant. Ülkesinin gurur duyduğu sanatçılardan biri olan ressam, ışığın ve gölgelerin ustası olarak biliniyormuş.
Rembrant hakkında aşağıda hazırlanan kimlik bilgilerine göz atabilir, yaşadığı dönemi öğrenebilirsin.
Kimlik kartı
Tam adı: Rembrandt Harmenszoon van Rijn
Doğum tarihi: 15 Temmuz 1606
Doğum yeri: Hollanda
Vefat tarihi: 4 Ekim 1669
Hollanda’nın Leiden adlı şehrinde dünyaya gelen ressam, dokuz çocuklu bir ailede dünyaya gelmiş. Babası değirmenci annesi ise ev hanımıymış. Üniversiteye gittiği yıllarda sanat tutkusu başlamış ve okulu bırakıp dönemin önemli ressamlarından biri olan Jacob van Swanenburg’un yanında çıraklık yapmaya başlamış. Burada hem kendini geliştirmiş hem de kendine has teknikler geliştirmiş.
Rembrant kendini geliştirmeyi çok seven biriymiş. Bu yüzden değişik ressamların yanında çalışmalar yapmış sürekli. Bazı ustalarından renk ve ışık kullanımını bazılarından ise teknik bilgileri öğrenmiş.
İlerleyen yıllarda tanınmaya başlamış ve ülkenin sanat merkezi olan Amsterdam’a yerleşmiş. Burada portreler yapmaya başlamış.
1634 yılında kız arkadaşı Saskia ile evlenmiş ve bir eserinde eşini model olarak kullanmış. Dört çocukları olmuş ancak içlerinden sadece biri hayatta kalmış. Son çocuklarının doğumundan sonra eşi Saskia’yı kaybetmiş ünlü ressam.
Uzun yıllar yaşadığı evi günümüzde Rembrant Müzesi olarak turistlere açılmış. Eğer Amsterdam’a yolun düşerse bu müzeyi görmelisin.
İlk eşinden olan oğlu Titus’u çok seven Rembrant, oğlunu kaybettikten yaklaşık bir yıl sonra vefat etmiş.
Rembrandt’ın en bilinen eserleri
Gece Bekçileri
Aziz Stephen’in Taşlanması
Samson’un Kör Edilmesi, 1636
Rembrant’ın kendini resmettiği otoportreleri
Diğer eserleri
Belşazzar'ın Ziyafeti
Lazarus'un Yükselişi
Dr. Nicolaes Tulp'un Anatomi Dersi
Meditasyondaki Filozof
Danae
Susanna ve Yaşlılar
Değirmen
Banyosunda Betşeba
Açık Kapıda Duran Kadın
Yakup'un Melekle Savaşı
Aziz Petrus'un İnkârı
Yahudi Gelini