Ressamları tanıyalım: Rembrandt Van Rij

Rembrant hakkında aşağıda hazırlanan kimlik bilgilerine göz atabilir, yaşadığı dönemi öğrenebilirsin.

Kimlik kartı

Tam adı: Rembrandt Harmenszoon van Rijn

Doğum tarihi: 15 Temmuz 1606

Doğum yeri: Hollanda

Vefat tarihi: 4 Ekim 1669

Hollanda’nın Leiden adlı şehrinde dünyaya gelen ressam, dokuz çocuklu bir ailede dünyaya gelmiş. Babası değirmenci annesi ise ev hanımıymış. Üniversiteye gittiği yıllarda sanat tutkusu başlamış ve okulu bırakıp dönemin önemli ressamlarından biri olan Jacob van Swanenburg’un yanında çıraklık yapmaya başlamış. Burada hem kendini geliştirmiş hem de kendine has teknikler geliştirmiş.

Rembrant kendini geliştirmeyi çok seven biriymiş. Bu yüzden değişik ressamların yanında çalışmalar yapmış sürekli. Bazı ustalarından renk ve ışık kullanımını bazılarından ise teknik bilgileri öğrenmiş.

İlerleyen yıllarda tanınmaya başlamış ve ülkenin sanat merkezi olan Amsterdam’a yerleşmiş. Burada portreler yapmaya başlamış.

1634 yılında kız arkadaşı Saskia ile evlenmiş ve bir eserinde eşini model olarak kullanmış. Dört çocukları olmuş ancak içlerinden sadece biri hayatta kalmış. Son çocuklarının doğumundan sonra eşi Saskia’yı kaybetmiş ünlü ressam.

Uzun yıllar yaşadığı evi günümüzde Rembrant Müzesi olarak turistlere açılmış. Eğer Amsterdam’a yolun düşerse bu müzeyi görmelisin.

İlk eşinden olan oğlu Titus’u çok seven Rembrant, oğlunu kaybettikten yaklaşık bir yıl sonra vefat etmiş.

Rembrandt’ın en bilinen eserleri

Gece Bekçileri

Aziz Stephen’in Taşlanması

Samson’un Kör Edilmesi, 1636

Rembrant’ın kendini resmettiği otoportreleri

Diğer eserleri

Belşazzar'ın Ziyafeti

Lazarus'un Yükselişi

Dr. Nicolaes Tulp'un Anatomi Dersi

Meditasyondaki Filozof

Danae

Susanna ve Yaşlılar

Değirmen

Banyosunda Betşeba

Açık Kapıda Duran Kadın

Yakup'un Melekle Savaşı

Aziz Petrus'un İnkârı

Yahudi Gelini