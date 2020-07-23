Rıfat Ilgaz kimdir ve eserleri nelerdir?
Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Rıfat Ilgaz, 1911 yılında Kastamonu’da doğmuş. Tam adı Mehmet Rıfat Ilgaz olan yazar, aynı zamanda şiir ve de öyküleriyle tanınırmış.
Eğitim hayatında Kastamonu Öğretmen Okulunu bitirerek tamamlayan Rıfat Ilgaz, ilk yıllarında öğretmenlik yapmış. Çok yönlü bir edebiyatçı olan Ilgaz, şiirden romanda birçok türde eser üretmiş. Çocukları çok seven yazar, çocuklar için birçok da özel kitap yazmış.
Rıfat Ilgaz’ın en çok ünlenen eseri Hamam Sınıfı olmuş. İnek Şaban, Kel Mahmut, Güdük Necmi ve Hafize Ana karakterleriyle birçok filmi çekilen bu ünlü eser, hala televizyonlarda izlenen ve çok eğlenceli bir esermiş.
Rıfat Ilgaz, 1993 yılında geçirdiği bir hastalık sonucu hayata veda etmiş.
Rıfat Ilgaz’ın en bilinen eserleri
ŞİİRLERİ
Sınıf
Üsküdar’da Sabah Oldu
Yaşadıkça
Uzak Değil
Güvercinim Uyur mu?
Kulağımız Kirişte
Karakılçık
ROMANLARI
Hababam Sınıfı
Yıldız Karayel
Halime Kaptan
Karartma Geceleri
Hababam Sınıfı İcraatın İçinde
Anı
Kırk Yıl Önce Kırk Yıl Sonra
Yokuş Yukarı
Dördüncü Bölük
ÖYKÜLERİ
Altın Ekicisi
Saksağanın Kuyruğu
Kesmeli Bunları
Nerde O Eski Usturalar
Radarın Anahtarı
Şevket Ustanın Kedisi
Garibin Horozu
Hababam Sınıfı Uyanıyor
Hababam Sınıfı Baskında
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
TİYATRO OYUNLARI
Hababam Sınıfı
Hababam Sınıfı Uyanıyor
Hababam Sınıfı Baskında
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
Çatal Matal Kaç Çatal
Abbas Yola Giden
ÇOCUK KİTAPLARI
Halime Kaptan
Kumdan Betona
Öksüz Civciv
Bacaksız Kamyon Sürücüsü
Cankurtaran Yılmaz
Bacaksız Sigara Kaçakçısı
Bacaksız Okulda
Bacaksız Tatil Köyünde
Bacaksız Paralı Atlet
Küçükçekmece Okyanusu
Apartıman Çocukları
Çocuk Bahçesinde