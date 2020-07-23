Rıfat Ilgaz kimdir ve eserleri nelerdir?

Eğitim hayatında Kastamonu Öğretmen Okulunu bitirerek tamamlayan Rıfat Ilgaz, ilk yıllarında öğretmenlik yapmış. Çok yönlü bir edebiyatçı olan Ilgaz, şiirden romanda birçok türde eser üretmiş. Çocukları çok seven yazar, çocuklar için birçok da özel kitap yazmış.

Rıfat Ilgaz’ın en çok ünlenen eseri Hamam Sınıfı olmuş. İnek Şaban, Kel Mahmut, Güdük Necmi ve Hafize Ana karakterleriyle birçok filmi çekilen bu ünlü eser, hala televizyonlarda izlenen ve çok eğlenceli bir esermiş.

Rıfat Ilgaz, 1993 yılında geçirdiği bir hastalık sonucu hayata veda etmiş.

Rıfat Ilgaz’ın en bilinen eserleri

ŞİİRLERİ

Sınıf

Üsküdar’da Sabah Oldu

Yaşadıkça

Uzak Değil

Güvercinim Uyur mu?

Kulağımız Kirişte

Karakılçık

ROMANLARI

Hababam Sınıfı

Yıldız Karayel

Halime Kaptan

Karartma Geceleri

Hababam Sınıfı İcraatın İçinde

Anı

Kırk Yıl Önce Kırk Yıl Sonra

Yokuş Yukarı

Dördüncü Bölük

ÖYKÜLERİ

Altın Ekicisi

Saksağanın Kuyruğu

Kesmeli Bunları

Nerde O Eski Usturalar

Radarın Anahtarı

Şevket Ustanın Kedisi

Garibin Horozu

Hababam Sınıfı Uyanıyor

Hababam Sınıfı Baskında

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

TİYATRO OYUNLARI

Hababam Sınıfı

Hababam Sınıfı Uyanıyor

Hababam Sınıfı Baskında

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

Çatal Matal Kaç Çatal

Abbas Yola Giden

ÇOCUK KİTAPLARI

Halime Kaptan

Kumdan Betona

Öksüz Civciv

Bacaksız Kamyon Sürücüsü

Cankurtaran Yılmaz

Bacaksız Sigara Kaçakçısı

Bacaksız Okulda

Bacaksız Tatil Köyünde

Bacaksız Paralı Atlet

Küçükçekmece Okyanusu

Apartıman Çocukları

Çocuk Bahçesinde