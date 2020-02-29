Ayakkabıların ötesinde

Moda dünyasındaki en ikonik tasarımlardan olan kırmızı tabanlı ayakkabıların yaratıcısı Christian Louboutin, Palais de la Porte Dorée-Paris’te “L’Exhibition[niste]” isimli sergi 26 Şubat’ta açıldı. Kelimelerle oynayarak sergilemek anlamına gelen “exhibit” ile teşhircilik anlamına gelen “exhibitionism”i birleştiren tasarımcı, “Kendi işlerimi sergilemenin, kendimi daha mahrem bir biçimde ortaya koymak anlamına geldiğini düşünüyorum. Bu sergide kendimle, ilham kaynaklarımla, yaratım sürecimle ilgili çok fazla şeyi açığa çıkardım ve bu durumu serginin ismiyle de yansıtmak istedim” diyor.



Yalnızca bir moda sergisi değil



Serginin küratörlüğü Paris Dekoratif Sanatlar Müzesi direktörü Olivier Gabet tarafından yapılmış. Gabet’nin düşünceleri ise şöyle: “Serginin tamamı âdeta bir meydan okuma: Zamanın akma hissini onu dondurmadan nasıl veririz? Tasarımcının coşkulu kimliğini, onu sterilize bir hale sokmadan nasıl yansıtırız? Böylesine hayat dolu arkadaşlıkları ve iletişim ağlarını nasıl gözler önüne serebiliriz? Christian Louboutin, kişiliğini yansıtan cömert bir yaklaşım benimsedi. Sanat ve moda dünyasından, duygularla, yaratıcılıkla ve tecrübeyle örülü bir yolculuktan, zevkten ve espri anlayışından beslenen hayal gücü ve özgürlük hissi sergiye taşındı.”









Yani Louboutin’in kariyerine, işlerine ve yaratıcılığına adanan sergide bir sanat dokunuşu var ki, yalnızca bir moda sergisi deyip geçmek mümkün değil! Zaten tam anlamıyla bir sanat tutkunu olan ve bu tutkusunu kariyerinin başından beri tasarladığı ayakkabılara, aksesuarlara yansıtan Louboutin’in zengin dünyasını gören ziyaretçiler, onun hiçbir işi yüzeysel biçimde yapmayacağını daha iyi anlayacak gibi görünüyor. Ne de olsa kişisel seyahatlerinden popüler kültüre, tiyatrodan dansa, edebiyattan sinemaya pek çok farklı alandan ilham alan ve bu ilhamı çok katmanlı biçimlerde tasarımlarına yansıtan bir deha o. Tüm bunlardan yola çıkarak yarattığı ayakkabılar dünyanın dört bir yanındaki kadınların hayallerini süslüyor.









Farklı sanatçılarla iş birliği

On bölümden oluşan sergide, bugüne dek hiç görülmeyen ayakkabılarının yer aldığı koleksiyonunun yanı sıra Louboutin’in zanaatkârlığa duyduğu hayranlıktan doğmuş iş birlikleri sonucu ortaya çıkmış eserleri de görmek mümkün olacak. Bunlar arasında Maison du Vitrail (Vitray Evi) imzalı cam paneller, Sevilla işi gümüş bir tahtırevan ve Bhutan’da hazırlanan, ağaç oyması bir sahne de var. Louboutin’in, yönetmen ve fotoğrafçı David Lynch, Yeni Zelandalı multimedya sanatçısı Lisa Reihana, İngiliz tasarım ikilisi Whitaker Malem, İspanyol koreograf Blanca Li ve Pakistanlı sanatçı Imran Qureshi gibi önemli sanatçılarla yaptığı iş birlikleri de cabası. 26 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilir.









Doğup büyüdüğü mahallede

Sergiye ev sahipliği yapan Palais de la Porte Dorée, Paris’in 12. bölgesinde, Louboutin’in büyüdüğü mahallede yer alıyor ve tasarımcı bu mekâna duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getiriyor: “Burası dekoratif sanatlara duyduğum tutkunun başladığı yer. Benim için bu sergi, bu mekâna, bana verdiği ilhamın karşılığını ödemek gibi.” Ancak sergiyi gerçek mekânında ziyaret edemezseniz üzülmeyin. The New York Times’ın internet sitesinde, tasarımcının sesli anlatımıyla eserlerin bir kısmını görebilirsiniz.



Kadınlar Günü’ne özel









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