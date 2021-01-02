Dua Lipa ile stil oyunları

Kariyerine model olarak başlasa da, 2015’te müzik dünyasına adım atan ve kısa sürede pek çok prestijli müzik ödülünün sahibi olan Dua Lipa, modellikten vazgeçmesine rağmen moda dünyasının sevgililerinden biri olmayı başardı. Pek çok moda dergisinin, 2020’yi kapatırken yayınladığı “yılın en iyi stilleri” listelerinde ilk sıralarda yer alışı da bunun en iyi kanıtlarından. Hiçbir kalıba uymayan stiliyle Z kuşağının en çok takip ettiği ikonlardan biri haline gelen 25 yaşındaki şarkıcı, genellikle 90’lı yılların trendlerini tercih etse de kendini klasik, bohem, sportif gibi etiketlerle sınırlandırmıyor. Gardırobunda Prada’nın naylon şapkaları, Louis Vuitton’un çantaları, Chanel’in tüvit takımları, Valentino’nun ışıltılı gece elbiseleri gibi büyük modaevlerinin kült tasarımlarına da yer var, Marine Serre, Vetements gibi fütüristik sokak stili markalarına da…

“Farklı stillerle oynayıp deney yapmayı seviyorum, bir parçayı sevdiysem giyerim. Bence normları yıkmalıyız ve moda ulaşılabilir olmalı” diyen Arnavut asıllı İngiliz şarkıcının yaklaşık 58 milyon Instagram takipçisi var. Giydiği kıyafetler, kullandığı aksesuarlar, o fotoğraf paylaştıktan birkaç saat sonra tükeniyor, kimsenin giyemediklerini; -örneğin Viktor&Rolf markasının, üzerinde “Leave me alone” (Beni yalnız bırakın) yazan tüllü gece elbisesi- giymeye o cesaret ediyor, bu yüzden de çok seviliyor. Eğer genç kuşağın stil dilinden daha iyi anlamak istiyorsanız, bu ismi dikkatle gözlemlemeyi ihmal etmeyin.

Gardırobunun olmazsa olmazları

Zincir kolyeler

Büstiyerler

Bol pantolonlar

Yüksek topuklu botlar

Uzun ceketler

Renkli gözlükler

Bandanalar

Alışveriş

Hem pantolonlarla hem de eteklerle bot giymeyi çok seven Dua Lipa’nın ayak izlerini takip etmek için Hotiç’teki bu modele göz atabilirsiniz. Fiyatı 139.50 lira.

Klasik ceketleri fermuarlı büstiyer gibi modern parçalarla kombinlemek Dua Lipa stilinin imzalarından. Denemek isteyenler için iki öneri: Fiyatı 349.99 lira olan Mango ceket ve fiyatı 119.95 lira olan Bershka büstiyer.

Altın rengindeki zincir kolyeler hem sezonun hem de Dua Lipa’nın aksesuar konusundaki favorisi. Rada marka, altın kaplama bu kolye 1249 lira.

Stil ipuçları

Gece davetleri için tütüleri, fiyonkları, payetleri ve kabarık etekleri tercih eden Dua Lipa, klasik kırmızı halı seçimlerini yine klasik saç ve makyajlarla tamamlıyor.

Siyah ve beyazın zıt uyumunun, Dua Lipa’nın stilinde önemli bir yeri var. Mor, pembe, yeşil gibi renklerin en canlı tonlarını kullansa da onların yanına mutlaka siyah ya da beyaz ekliyor.

Saç rengi ve modelinde yaptığı değişiklikler stilinin önemli, hatta kimi zaman onun için bir aksesuar kadar kolay değiştirilebilir bir parçası. Eğer bir kostüme uyacağını düşünüyorsa, saçlarında önemli değişiklikler yapmaktan kaçınmıyor.

Pierre Cardin’e veda

Moda dünyası, 2020’yi en üretken ve avangart tasarımcılarından birine veda ederek bitirdi. Geçtiğimiz salı günü, 98 yaşında hayata veda eden Pierre Cardin; geometrik form ve motifleri, fütüristik dokunuşları, haute couture’ün zarafetiyle buluşturan ilk isimdi. 80’lerden itibaren kendi adını taşıyan markası altında mücevher, parfüm, mobilya, ev tekstili ürünleri de üreterek adını küreselleştiren ve 100’den fazla ülkede lisans anlaşmaları yapan efsanevi modacı, vizyoner bakış açısıyla yalnızca tasarım ve dikişten değil ticaretten de çok iyi anladığını kanıtlamıştı. Nitekim verdiği son röportajlardan birinde de “Durmaktan hiç hoşlanmam, kendimi devamlı olarak kanıtlamayı severim” diyordu.

Modayı en iyilerden öğrendi

1922’de İtalya’da varlıklı bir şarap tüccarının oğlu olarak dünyaya gelen tasarımcının ailesi, o iki yaşındayken faşist rejimden kaçarak Fransa’ya, St. Etienne’e yerleşmişti. Pierre Cardin küçük yaşlardan itibaren terzi çıraklığı yapmaya başladı, ardından Paris’e taşınarak Paquin, Schiaparelli gibi moda devlerinin yanında çalıştı. 1947’de Christian Dior dikiş atölyesinin başına geçen Cardin, 1950 yılında ise kendi markasını kurdu. Balon etek tasarımıyla markasını kurar kurmaz ses getiren tasarımcının, moda dünyasına kattıklarına ilgi duyuyorsanız “House of Cardin” adlı belgeseli izlemenizi öneririm.