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24.12.2020 - 09:17 | | AA

ABD Navaly'nin zehirlenmesinde FSB'yi suçladı!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin zehirlenmesinden Rusya Federal Güvenlik Servisi'ni (FSB) suçladı.

ABD Navaly'nin zehirlenmesinde FSB'yi suçladı!

Bakanlığın konuya ilişkin The Hill haber sitesine yaptığı açıklamada, "ABD, Rusya Federal Güvenlik Servisinde görevli ajanların Navalny’yi zehirlemek için Noviçok adlı bir zehir kullandığına inanıyor. Rus Hükümeti’nin dahli ve sorumluluğu dışında Navalny’nin zehirlenmesi konusunda ikna edici başka bir açıklama yok." ifadesini kullanıldı.

Rusya hükümeti ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dünyayı bu olayda parmakları olmadığına ikna etmeye çalıştığı iddia edilen açıklamada, “Rusya çoğu birbiriyle çelişen çok sayıda komplo teorisi ortaya attı. Şunu kabul edelim ki bu komplo teorileri, Rusya’nın cevaplaması gereken birçok ciddi sorudan dikkatleri başka yöne çekme amacından başka bir şey değil.” denildi.

ABD’nin, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün Navalny’nin zehirlenmesi olayına yönelik bulgularına güvendiği belirtilen açıklamada, daha önce Alman, Fransız ve İsveç laboratuvarlarının da Navalnıy’ın Noviçok maddesine maruz kaldığını tespit ettikleri de hatırlatıldı.

Sibirya'dan ağustosta Moskova'ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanan 44 yaşındaki Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalny, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti. Almanya, Rus muhalifin kesin olarak zehirlendiğinden emin olduklarını duyurmuştu.

Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli rakibi olarak kabul ediliyor. Ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle bilinen eski avukat Navalnıy, Kremlin önünde düzenlediği protestolarla biliniyor. Sık sık cezaevine giren Aleksey Navalny 2012-2014 yıllarında cezaevinde kalırken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Moskova'yı insan hakları ihlalinden suçlu bulmuştu. Mahkeme Navalny'nin politik saiklerle içeride tutulduğuna hükmetmişti.

Yeri uydudan tespit edildi! Konya'da bu yolun altında...Konya'nın Karapınar ilçesinde 630 metre çapında, üzerinden yol geçen obruk tespit edildi. Bölgedeki obruk tespit çalışmalarını yürüten araştırma ekibi başkanı Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, ''Uydu görüntülerini incelediğimiz sırada yüzeydeki yarıklardan, 630 metre çapında oluşmakta olan bir obruk tespit ettik. Obruğun yarıkları, yer yer 10 metreye varabiliyor. Yarıklar boyunca da görünürde 8-10 metre civarında bir derinlik söz konusu” dedi.
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