Bomba iddia: 'Putin’in eski bir temizlikçiden 17 yaşında kızı var!'

Özel hayatı ve ailesiyle ilgili detayları sır gibi saklamasıyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili her gün yeni iddialar gündeme geliyor.

Rus medyası, Putin'in bir zamanlar temizlikçi olarak çalıaşn bir kadından, 17 yaşındaki bir kızı olduğunu iddia etti. Haberde Putin'in, şu an 'gizli' bir multi-milyoner olduğu iddia edilen temizlik görevlisinden bir kızı olduğu iddia edildi.

KİMLİĞİ DE AÇIKLANDI

Çocuğun annesinin Svetlana Krivonogikh olduğu ve Putin ile ilişkisinin 90'ların sonunda başladığı ileri sürüldü.

Yıllarca süren bir ilişkiden doğan 17 yaşındaki kızın adının ise Yelizaveta Vladimirovna olduğu öne sürüldü. Rus medyasına konuşan yerel kaynaklar, Putin ile Svetlana'nın ilişkisinin, Yelizaveta'nın doğumundan sonra 2000'lerin başında sona erdiğini iddia etti.

Svetlana'nın St Petersburg'daki evinde yaşadığı ve Soçi ile Moskova'daki diğer mülkleriyle birlikte, toplam değeri 11 milyon dolara ulaşan bir serveti olduğu belirtildi.

Putin, 1983'ten 2013'e kadar Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya ile evliydi. Çiftin iki kızı olduğu düşünülüyor. Biri, dansı bıraktıktan sonra siyasete atılan Katerina Tikhonova, diğeri ise doktor Maria Vorontsova.

Rusya liderinin şimdilerde 37 yaşındaki eski jimnastikçi Alina Kabaeva ile birlikte olduğu düşünülüyor.

KREMLİN'DEN YALANLAMA

Ailesi hakkında ketum olduğu ifade edilen Başkan Putin'in, bu iddialara herhangi bir tepki vermediği ve Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un Svetlana veya kızıyla ilgili iddiaları reddettiği ifade edildi.