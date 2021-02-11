Bruno Mars'la flört ettiğini sanıyordu, 700 bin lira dolandırıldı!

Adı açıklanmayan kadın, polis ekiplerine 2018'de arkadaş bulma umuduyla Instagram hesabı açtığını ve Bruno Mars olduğunu iddia eden kişiyle konuşmaya başladığını söyledi. Mars'ın kendisine yanında olabilmek için turnesini iptal etmeyi düşündüğünü söylediğini belirtti. Instagram'la Google Hangouts üzerinden yaptığı görüşmelerden sonra ona aşık olduğunu ekledi.

Kadın, konuştuğu kişinin Mars'ın turnede çekilmiş fotoğraflarını gönderdiğini ve bu yüzden gerçekten o olduğuna inandığını vurguladı.

Yetkililer, Eylül 2018'de dolandırıcıların turne masrafları için kadından 10 bin dolar (yaklaşık 70 bin 500 TL) istediğini bildirdi. Kadın, Mars'ın arkadaşı sandığı 29 yaşındaki Basil Amadi'nin hesabına parayı yatırdı.

İki gün sonra 90 bin dolar (yaklaşık 635 bin TL) daha isteyen dolandırıcılar bu sefer herhangi bir neden belirtmedi. Ancak kadın, yine de söz konusu meblağı bu sefer 39 yaşındaki Chinwendu Azuonwu'nun hesabına gönderdi.

Daily Mail'in haberine göre, banka kayıtlarını inceleyen yetkililer, Azuonwu ve Amadi'nin izine, sürücü belgesi veri tabanından söz konusu kişilerin fotoğraflarına ulaştı.

10 Şubat'ta hakim karşısına çıkan Nijerya vatandaşı Azuonwu'nun avukatı Maverick Ray, müvekkilinin Amadi'yi tanımadığını söyledi. 16 senedir ABD'de yaşayan Azuonwu'nun daha önce suç işlemediğini ve dürüst bir hayat sürdüğünü belirtti. Söz konusu parayı arkadaşının araba almasına yardım etmek için hesabına yatırdığını ekledi.

Savcı Keith Houston ise bunun doğru olması halinde parayla ilgili başka bir yasanın çiğnenmiş olduğuna işaret etti.

Bu hafta içinde mahkemesi görülen Amadi de Azuonwu'yu tanımadığını söyledi. Hesabına yatırılan 10 bin doların kaynağını açıklayamadı.

Tutuklanıp kefaletle serbest bırakılan ikili suçlu bulundukları takdirde ikiyle 10 yıl arasında hapis cezası alabilir. Bir sonraki duruşmanın nisan ayında yapılması planlanıyor.

Kaynak: Independent Türkçe