Çığ faciası iki can aldı!

Norveç makamları tarafından yapılan açıklamada, Arktik Okyanusu'nda Norveç'e bağlı takımada Svalbard’da düşen çığın 2 Alman turistin ölümüne neden olduğu belirtildi. Hayatlarını kaybeden 2 Alman turistin de Rus şirketi Grumant Arctic Travel Company'nin tur grubunda seyahat ettikleri bildirildi. Kurtarma ekipleri ile birlikte bir de helikopter bölgeye sevk edildi.
Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi; su boşaltılıyor!Uşak'ın Banaz ilçesindeki Bahadır köyündeki Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklar nedeniyle meydana gelen su sızıntısı bölgede paniğe neden olurken, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerince dün geceden itibaren barajdaki suyun kontrollü bir şekilde vana odasından dereye boşaltılmasına başlandı. DSİ yetkilileri, barajdaki su seviyesinin sızıntı seviyesine kadar indirildiğini açıkladı. Ancak bölgede yoğun yağmur yağışı nedeniyle seviyenin tekrar yükselmesi bekleniyor.